Ana Furtado e Boninho dançam agarradinhos e impressionam os seguidores: ''O ritmo é caliente''

O casal Ana Furtado e Boninho arrancaram elogios dos seguidores ao arrasarem na dança

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 13h19

Ana Furtado (48) dividiu um momento bem divertido com o marido, Boninho (60), nas redes sociais e arrancou elogios dos seguidores.

No perfil do Instagram, a apresentadora do É de Casa compartilhou um vídeo esbanjando molejo com o amado e deixou os internautas de queixo caído.

Para a ocasião, o casal dançou agarradinho ao som da trilha sonora do filme Encanto.

"Aqui o ritmo é caliente", escreveu ela na legenda da publicação.

"Casal amado demais!", declarou uma fã; "É gostoso de ver vocês dois juntos", disparou outra; "Vai pra dança dos famosos", brincou uma terceira.

Curtindo as mini-férias, Ana Furtado e Boninho aproveitaram um passeio de barco na companhia da filha, Isabella (14).

CONFIRA O VÍDEO DE ANA FURTADO E BONINHO