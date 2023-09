Ana Castela rompe o silêncio sobre a separação de Gustavo Mioto: ‘Me ensinou a amar’

Ana Castela se manifesta pela primeira vez e desabafa após Gustavo Mioto confirmar o fim do namoro; confira o pronunciamento

Nesta segunda-feira, 25, a cantora Ana Castela decidiu romper o silêncio e se manifestou publicamente pela primeira vez após a confirmação do término de seu relacionamento com o cantor sertanejo Gustavo Mioto. Através de suas redes sociais, a boiadeira lamentou o fim da relação, mas rasgou elogios ao ex-namorado.

Em uma nota publicada em seu stories do Instagram, Ana confirmou o ponto final na relação em meio aos boatos: “Como todos já sabem, eu e o Gu não estamos mais juntos! Peço que tenham respeito, não é um momento fácil para nenhum dos dois!”, a cantora desabafou sobre o término do namoro, que durou três meses.

Na sequência, ela foi só elogios ao antigo amado: “Gu é maravilhoso, sem igual, ele me ensinou a amar de novo. É aquela pessoa que você quer ter por perto em todos os momentos”, disse a cantora, que aproveitou para negar boatos: “Em nenhum momento foi marketing, por aqui só teve e ainda tem muito amor, foi verdadeiro”, ela declarou.

Por fim, a boiadeira deixou os fãs esperançosos ao contar que espera reencontrar Gustavo em algum momento: “Não sabemos o nosso futuro, então vou orar e pedir pra Deus iluminar nossos caminhos, e espero que no futuro esses caminhos se cruzem de novo”, a cantora concluiu seu pronunciamento sobre o fim da relação.

Ana Castela rompe o silêncio sobre a separação de Gustavo Mioto - Reprodução/Instagram

Mais cedo, Gustavo também se manifestou através das redes sociais: "Oi gente, vim aqui dar a notícia que eu menos queria. Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira, e não estamos mais juntos. Não por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes nesse momento”, disse o cantor.

“Não teve briga, não teve problema nenhum! Só não é a hora de começar a usar as 7 vidas. Oro e torço todos os dias por ela e pela família dela, e eu vou continuar assistindo ela crescendo, e sempre ficar feliz pela felicidade dela. Términos são difíceis, ainda mais nessa nossa vida doida, mas a gente sempre aprende muito”, Gustavo lamentou e pediu respeito.

Vale lembrar que apesar de terem assumido o relacionamento apenas junho deste ano, Ana e Gustavo já tinham confirmado que estavam "ficando" há um tempo. O casal, que conquistou uma legião de fãs, costumava fazer aparições públicas fofíssimas mesmo antes de confirmarem o união, como o primeiro beijo, que aconteceu em cima do palco.

Por que Gustavo Mioto terminou namoro com Ana Castela?

Novos detalhes sobre o fim do relacionamento entre Gustavo Mioto e Ana Castela começaram a surgir nesta segunda-feira, 25, data em que o casal confirmou o término através das redes sociais. Segundo informações do colunista Lucas Pasin, do UOL, foi ele quem procurou a namorada para conversar sobre o término; saiba mais detalhes dos bastidores da separação.