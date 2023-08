Amigo de Sidney Sampaio conta o que teria levado o ator a se jogar: ''Surto''

Seria esse o motivo? Em áudio, amigo de Sidney Sampaio revela o que teria levado o artista a se jogar de janela de hotel

Um amigo do ator Sidney Sampaio enviou um áudio para o jornalista Leo Dias para esclarecer alguns pontos do episódio envolvendo o artista nesta sexta-feira, 04. Na declaração, o homem explica o que teria levado o famoso a se jogar de uma janela de um hotel no Rio de Janeiro.

Segundo o colega, ele estaria no hospital com a mãe de Sidney Sampaio e acompanhando o caso. O ator está internado após ter sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros depois de ter pulado da janela de um quarto de hotel, local que teria tido várias partes quebradas antes do pulo.

"O que aconteceu, ele tomou alguns remédios por tá com problema de insônia, ele vai, tá trabalhando muito, tem uma peça pra apresentar, muito ensaio, carga horária pesada, não tá se alimentando direito, então ele tomou bastante remédio pra insônia", esclareceu.

O amigo continuou contando o que teria levado o ator a se jogar."Então essas coisas aconteceram que ele ficou um pouco desatordoado, então deu um surto psicótico, to aqui no hospital com a mãe dele, com a família dele, tá tudo bem com ele", tranquilizou e apontou qual seria o motivo.

Por fim, ele declarou que Sidney Sampaio é uma boa pessoa e muito família:"Ele é um cara do bem, um cara super lúcido, super pai". A mãe do ator também se pronunciou levantando uma hipótese sobre a queda do filho.

Sidney Sampaio tem 43 anos. Ele estreou na televisão na virada para os anos 2000, quando fez uma participação no seriado Sandy & Júnior. Depois, engatou participação na novelinha Malhação, onde fez muito sucesso. Seu último trabalho na televisão foi em Topíssima, exibida em 2019.

Boletim médico

O ator está internado no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. No início da tarde, a equipe do hospital divulgou um boletim médico com o quadro de saúde do artista enquanto está em observação no local.

O documento informou que o artista passou por exames e está com o quadro de saúde estável. “A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que o paciente encontra-se em estado estável. Ele sofreu duas fraturas, mas sem indicação cirúrgica e segue em observação”, escreveram, segundo o site Gshow.

