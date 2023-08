Viih Tube abre o jogo e revela como resolveu problemas da amamentação: 'Hoje, eu consigo'

Em conversa com os seguidores, a influenciadora explicou e defendeu a teoria da Visualização Holográfica

Referência no assunto maternidade desde que anunciou sua gravidez, Viih Tube quebra tabus e desromantizar a ideia que a maioria das pessoas tem sobre o tema. A postura da ex-BBB gerou comoção e identificação nas redes sociais.

Nesta sexta-feira (25), Viih Tube dividiu com os seguidores tática que colocou em prática no início da amamentação da filha, Lua, e que, segundo ela, tem dado certo: mentalizar pensamentos positivos sobre a prática.

"Um conselho para as mamães que têm o sonho de amamentar, assim como eu. No início da amamentação, quando passei por alguns perrengues, eu colocava essa imagem na minha cabeça: a minha filha fazendo esse barulhinho, mamando no parque, com a minha família, ela já com seus quase cinco meses, e que eu ia chegar lá, no mínimo seis meses amamentando a minha filha", relatou em vídeo publicado no Instagram.

"Estamos quase lá e eu quero muito mais do que isso. Foram muitas fissuras [nos seios], muita sensibilidade, pouco produção de leite, mas aí achei a minha maternidade com complementação da sonda, e hoje, eu consigo amamentá-la do nosso jeitinho e é muito gostoso", afirmou a mulher de Eliezer.

Viih Tube deu conselho para solucionar problemas na amamentação (Foto: Reprodução Instagram)

Teoria da Visualização Holográfica

Depois de narrar a sua experiência, Viih Tube explicou para os fãs o que a técnica Visualização Holográfica:

"Essa é uma técnica real do nosso poder mental chamada Visualização Holográfica, onde você desenha mentalmente um momento, que você gostaria que se tornasse real, como eu fiz imaginando ela já maior e eu amamentando ela no parque sem dor e tranquila. Isso ajuda o cérebro a produzir hormônios poderosos para te ajudar a dar um gás para essa visualização se tornar real. Você pode aplicar isso em diversas áreas na sua vida! Se amamentar é um dos seus sonhos, como era o meu, você pode tentar".