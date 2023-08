Viih Tube 23 anos: De salário milionário a rejeição no BBB, saiba curiosidades da mãe de Lua

A influenciadora Viih Tube comemora aniversário nesta sexta-feira, 18

Com o passar dos anos, a influenciadora Viih Tube foi aumentando sua legião de fãs e admiradores. Hoje ela já soma mais de 30 milhões de seguidores apenas no Instagram, em que tem mostrado sua rotina como mãe da pequena Lua. Nesta sexta-feira, a youtuber completa 23 anos.

Viih Tube começou na internet muito nova, abrindo seu canal no YouTube com apenas 12 anos. Na rede social, ela já bateu a marca de 11 milhões de inscritos. No entanto, seu sonho de infância era seguir carreira médica.

Hoje a influenciadora tem um faturamento milionário. Segundo o site Jornal do Bolsão, que exibe o patrimônio de famosos, a fortuna de Viih Tube gira em torno de R$ 20 a 30 milhões e seu faturamento mensal é de aproximadamente R$ 2 milhões.

A influenciadora também se dedicou a carreira de atriz, tendo lançado webséries em seu canal e também um filme, Amiga do Inimigo, disponível na plataforma de streaming Netflix. Porém, uma grande virada de chave aconteceu em sua vida com a entrada no BBB 21.

A edição consagrou Juliette Freire como grande campeã, porém, Viih Tube foi um destaque do ano. Ela foi considerada a maior cobra do BBB 21 por seu jogo estratégico e deixou a casa mais vigiada do Brasil com 96,69% dos votos do público, um alto índice de rejeição.

Na época, ela namorava o influenciador Bruno Magri, e meses depois do fim do programa ela anunciou o término do relacionamento, após uma suposta traição do youtuber durante seu confinamento.

Então, Viih Tube virou um grande nome da solteirice, sempre curtindo eventos e beijando muitos outros famosos. Em 2022, ela começou a se envolver com Eliezer, participante do BBB 22, e logo engataram um namoro. Hoje, eles são casados e pais de Lua, de 4 meses.

De acordo com dados do site Pequenas Empresas e Grandes Negócios, ela faturou pelo menos R$ 2 milhões no dia do lançamento da marca Baby Tube, de acessórios para bebês. Ela anunciou o negócio em seu Instagram no Dia das Mães deste ano.

VIIH TUBE ANTES DO BBB 21

A influenciadora chegou a se envolver em algumas polêmicas antes do reality, o que a tornou bastante conhecida no Brasil. Viih Tube apareceu em um vídeo cuspindo na boca de um gato e, após o vídeo viralizar, ela foi acusada de maus-tratos a animais.

O cancelamento rendeu um pronunciamento nas redes sociais e ainda fez com que Viih Tube escrevesse seu segundo livro, Cancelada. A produção textual foi lançada apenas em 2021, cinco anos depois de seu primeiro livro, Todo Amor Tem Segredos.

Apesar de ser bastante nova, a youtuber realizou diversos procedimentos estéticos antes da entrada no BBB 21. Ela já tinha feito preenchimento labial, colocado silicone nos seios e se submeteu a uma lipo LAD no final de 2020.