Com dificuldades, Viih Tube revela como completou 3 meses amamentando: 'Luta'

Pouco leite, fissuras e mais! Viih Tube revela como continua amamentando a filha mesmo com baixa produção

A influenciadora Viih Tube está comemorando três meses de sua filha, Lua, nesta quinta-feira, 13. Mas, a famosa não está apenas celebrando isso, ela também está contente ao conseguir amamentar a pequena por mais esse tempo.

Desde o início com dificuldade, sofrendo com fissuras nos bicos e produção baixa de leite, a ex-BBB vem lutando para continuar alimentando a herdeira. Além de tomar chás, fazer ordenha e outros métodos, a loira é adepta da sonda para complementar a hora do mamar de Lua.

"Com cada mesversário da minha filha, eu comemoro junto mais um mês de amamentação. Comemoro cada dia! Porque pra mim não foi algo fácil! Cada gota de leite que tirei suada, cada respiro fundo na primeira sugada dela com a fissura no peito e os 15 segundos de dor, cada extração com a bomba todos os dias, cada dia que quis desistir de dor ou de cansaço com a sonda que é trabalhosa, que uso por não produzir a quantidade suficiente. Cada dia precisa ser comemorado!", contou ela.

"Eu só não desisti porque são meus momentos favoritos do dia, um dos momentos que me sinto mais conectada com ela, que é só a gente, que acalma ela seja qual for o choro. É o acalento, a proteção, o cantinho favorito dela! Tenho muito orgulho de conseguir mais um mês amamentando mesmo nas minhas condições, de ter o bico plano (que dificulta, mas não impossibilita), de não produzir leite suficiente pra nutrir (produzo 60ml em média por mamada e ela mama 180ml, eu falo que meu leite se tornou o remédio dela já que faz muito bem porém não é o suficiente pra ganhar peso), e de até hoje com 3 meses lidar com fissuras que não fecham por nada! É luta, mas quando acabar vou sentir tanta saudade!", explicou.

Viih Tube então agradeceu pela sonda. "Obrigada quem inventou a relactação com sonda que foi o método de complementação que mais me adaptei! E se você desistiu, eu entendo você! Eu sei como é chegar no seu limite ou sentir que não está leve nem prazeroso, tá tudo bem desistir se for pro bem dos dois! Seu bebê te quer bem a cima de tudo, eles são como esponjas e sentem a gente! Se você desistiu tá tudo bem, que bom que existe fórmulas tão boas hoje em dia, não se culpe também não! Mas se conseguiu, comemore muito, se orgulhe sim! Obrigada minha filha por esses momentos", declarou.

Nos últimos dias, Viih Tube e o ex-BBB Eliezer surpreenderam com a festa de mesversário da pequena Lua. Dessa vez, o casal resolveu entrar no mundo cor de rosa da Barbie e chocou com uma decoração deslumbrante para o momento.

Viih Tube mostra noite difícil com a filha Lua: “Nos berros”

Recentemente, Viih Tube surpreendeu seus seguidores ao mostrar um pouco mais da maternidade real em seu Instagram. A influenciadora mostrou que a filha recém-nascida Lua estava com alguns probleminhas de saúde e passou por apertos durante a noite.

“Hoje o dia tá muito difícil, Lua tá nos berros e eu e a pediatra estamos começando a achar que possa ser algum tipo de refluxo, porque nem todo refluxo o bebê regurgita sem parar”, começou explicando a ex-BBB para seus seguidores.

Viih ainda comentou o refluxo: “Existem casos mais silenciosos, e que causam queimações no estômago, ela estava tomando uma medicação pra isso e tava uma princesa, agora que parei uns dias pra vermos como ia ficar e ela está malzinha de novo”.

A influenciadora voltou a falar com seus seguidores às 5 da manhã e desabafou: “Tô a 2 horas com a Lua chorando sem parar e soltando muito pum, agora já estamos achando que a vacina do rotavírus (que tem o vírus enfraquecido) que tá dando dor de barriga nela. Ela não para de peidar e de chorar muito, já foi todo o tipo de massagem, posição, bolsinha morna, tudo!”.

“Agora no desespero, tentei outro remédio, se Deus quiser vai passar. Eu tô exausta, não tô raciocinando direito mais, sabe?”, ainda comentou a mamãe de primeira viagem.

Foi só as 6 da manhã que Viih mostrou que conseguiu fazer a pequena Lua dormiu. Porém, minutos depois, a participante do BBB 21 escreveu: “Alarme falso, ficou 5 minutos no berço e acordou”. Foi só meio-dia desta quinta-feira, que Viih mostrou que a bebê dormiu em seu colo mamando.

“Gente, tudo indica que seja um quadro de ‘virose’, como reação da vacina do rotavírus, já que é uma vacina com vírus enfraquecido direto nos bebês. Ela tá com muita dor de barriga, sinais de ânsia (tentando vomitar) e ficou febril no segundo dia e acordou toda suja hoje”, revelou a loira.

Viih ainda comentou sobre o diagnóstico da filha: “Eu sinceramente prefiro que seja isso pra passar logo, do que ser qualquer alergia ou outra coisa”.