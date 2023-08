Viih Tube celebra importância da amamentação: ''Só a mãe sabe o que passa''

Influenciadora Viih Tube, mãe da pequena Lua, fala sobre o Agosto Dourado, mês da amamentação, e explica motivo de não desistir de dar de mamar

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais na última quarta-feira, 02, para falar sobre a chegada do Agosto Dourado, o mês da amamentação. Mãe da pequena Lua Di Felice, de 3 meses, fruto de seu relacionamento com Eliezer, a mãe coruja encantou ao postar um vídeo reunindo imagens do momento com a filha.

No registro, publicado em seu perfil no Instagram, ela começou falando sobre os comentários que recebe perguntando por que ela não desiste da amamentação, já que conta com a ajuda de uma sonda para complementar a nutrição da bebê. "A resposta tá aí: esse olhar", disse a loira.

"Agosto dourado, o mês da amamentação! E como eu amo te amamentar minha filha, seja pra te alimentar, seja pra parar um solucinho, seja pra acalmar uma cólica, seja pra te dar amor e colo, seja pra você pegar num soninho gostoso, é o nosso momento! Eu sei que eu poderia ter desistido, e estaria tudo bem se eu tivesse, mamadeira não é o fim do mundo, mas as pessoas precisam entender que maternidade é única e intransferível, e a minha é essa! Eu sou complemente feliz te amamentando com nossa sondinha, sou feliz desse jeitinho e não tem nada de errado nisso!", iniciou ela.

"Não, eu não persisti pela saúde (e poderia ser, já que o leite, cada gota que seja, faz muito bem) eu persisti porque me faz feliz, porque deixa meus dias mais gostosos, é o meu momento favorito no dia. A hora que você me olha, coloca suas mãozinhas no meu peito e puxa ele como se fosse só seu, e por mim ele é, só seu tete", continuou.

"Quis sim desistir quando eu tive fissuras enormes, quando eu não aceitava que eu produzia pouco leite, quando eu achava que tinha mais alguma coisa que eu poderia fazer pra tirar a sonda, me sentia culpada e sentia que eu fazia pouco, quando ouvi inúmeras consultoras de amamentação e cada uma dava uma dica! Mas a verdade que só a mãe sabe o que passa! Até que entendi que essa é minha realidade, e eu sou muito feliz com ela, isso me basta! Amamentar é conexão, é colo, é amor, é dedicação, é saúde e principalmente, é força!", concluiu Viih na legenda da publicação.

Viih Tube fala sobre a relação de Lua com a babá

A influencer Viih Tube aproveitou o dia para responder uma caixinha de perguntas e conversar com os seus seguidores e falou sobre a babá que contratou para ajudar nos cuidados de sua filha de 3 meses, Lua Di Felice. A ex-BBB explicou no relato que foi difícil encontrar uma profissional que atendesse aos seus pré-requisitos, mas que achou alguém que faz a Lua e ela se sentirem seguras.

"Ela está acostumando com a babá?", perguntou a seguidora na caixinha de perguntas, tendo a seguinte resposta da influenciadora:

"Ela ama a babá dela! Eu fui meio chata até achar alguém que eu confiasse. Porque é quem vai cuidar da pessoa mais importante pra mim no mundo! E queria alguém que além de confiar eu sentisse que trabalha com amor, que conversa com a minha filha, interage, cria laços sim! Porque minha filha merece amor de todos a sua volta! E quero ver ela sempre feliz. Hoje eu e ela amamos a babá. Dá pra ver que ela se sente segura com ela e eu também me sinto", relatou a empresária.