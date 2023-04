Alok atende pedido inusitado de fã com 5 anos de atraso e história viraliza na web

Sofia Espanha enviou mensagem chamando Alok para tocar em aniversário e recebeu resposta cinco anos depois

Tudo pode acontecer! Na última segunda-feira, 10, a influenciadora Sofia Espanha viralizou na web ao contar uma história inusitada que aconteceu em sua vida, que só agora teve um "final feliz".

Isso porque em 2018, ela comentou com os colegas que o DJ Alok estaria presente em sua festa de 15 anos, porém a informação não era verdadeira e, com a proximidade do aniversário, ela mandou uma mensagem direta para o artista, lhe convidando para o evento.

Em entrevista para o gshow, a mãe Alessandra Espanha, que é sócia de uma empresa de eventos, comentou como tudo aconteceu na época.

"A gente tem o contato de vários produtores, entre eles, o produtor do Alok. Na época a gente chegou a mandar uma solicitação de orçamento para ver se era possível a gente poder contratar, e a Sofia ficou naquela expectativa", disse a matriarca.

Prosseguiu: "O orçamento ficou bem acima do que a gente imaginava, mas a gente realmente tentou fazer a contratação do Alok. Expliquei para ela que não era simples e barato. Ela não perdeu a oportunidade de dizer isso para os amigos. Na época, falei pra ela avisar as pessoas que isso não ia acontecer. A festa foi um sucesso, muito legal e feliz".

O tempo passou, Sofia se esqueceu do pedido e no início desta semana Alok surpreendeu a jovem ao oferecer gentilmente uma nova proposta. "Oi Sofia! Acho que cheguei um pouco atrasado. Já está pensando na festa dos 20?! Se quiser comemorar os 19 com seus amigos tem Salvador dia 13 e BH dia 27 no meu evento. Me avisa que levo você e seus amigos para uma dessas cidades", escreveu o DJ.

