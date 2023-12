Alexandre Pires cancela show após tragédia em cruzeiro: “Respeito à vítima”

Alexandre Pires precisou cancelar seu show em um cruzeiro às pressas após passageiro cair no mar; entenda o que aconteceu

Na noite da última sexta-feira, 29, o cantor Alexandre Pires se preparava para se apresentar em um cruzeiro, mas o artista precisou cancelar o show de última hora em respeito a um acontecimento trágico. Em seu perfil oficial nas redes sociais, o pagodeiro lamentou o incidente que resultou no desaparecimento de um homem após cair no mar no litoral de São Paulo.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Alexandre prestou suas condolências: “Meus sentimentos aos familiares e amigos da pessoa que caiu no mar, da varanda de sua cabine, durante o cruzeiro do MSC Preziosa, por volta das 00h30 de hoje (30/12). Peço a Deus que conforte o coração de todos neste momento”, ele relatou o que aconteceu.

O pagodeiro ainda detalhou a decisão de cancelar a apresentação após o trágico ocorrido: “Em respeito à vítima e aos trabalhos de resgate, conversamos com a organização e chegamos ao consenso da não realização do show que estava previsto para às 01h. Ainda não havíamos subido ao palco quando esse fato trágico aconteceu”, disse.

Por fim, Alexandre lamentou o ocorrido novamente e solicitou compreensão no momento delicado: “Nossa missão é levar alegria e promover a cultura por meio da música, o que não seria possível em razão do ocorrido. Peço desculpas aos fãs pelo cancelamento e a compreensão de todos com a decisão tomada por nós”, ele finalizou.

O que aconteceu?

De acordo com informações apuradas pelo jornalista Luiz Bacci, testemunhas presentes no cruzeiro relataram que um homem teria caído da varanda de sua cabine do navio durante uma discussão acalorada com sua companheira. Mesmo com os esforços da tripulação para o resgate, o passageiro não teria sido encontrado.

É imporante destacar que, apesar da queda ter ocorrido no mesmo navio, não se trata do evento organizado por Neymar Jr, que esteve em evidência na mídia nesta semana. O jogador de futebol encerrou, na última quinta-feira, 28, a viagem na qual reuniu apresentações de celebridades e um time de influenciadores digitais.

