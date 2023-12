É tudo o que falam? Postura do filho de Neymar em cruzeiro chama a atenção

Postura do filho de Neymar em cruzeiro rende comentários nas redes sociais; Davi Lucca esbanjou simpatia

O encerramento do cruzeiro organizado por Neymar Jr segue repercutindo nas redes sociais. É que após o fim do evento, seguidores estão exaltando um detalhe que encantou os presentes nos bastidores: o comportamento de Davi Lucca.

É que o filho mais novo do craque esbanjou educação e animação durante os quatro dias. Ele dançou no funk palco, participou das festas, se fantasiou de jacaré e conversou com as crianças. Sempre acessível, ele deu um show de simpatia.

Em um dos momentos, ele organizou um bate-papo entre o pai e um grupo de crianças. Ao falar, ele mostrou maturidade. "Vocês vão poder conhecê-lo (Neymar). Cada um terá sua oportunidade. Então, quando ele entrar, podem fazer barulho, gritar, mas depois, peço que o escutem e façam as coisas certinhas", pediu Davi Lucca.

Aos 12 anos, o rapaz encantou os convidados do evento. Veja abaixo vídeos das participações do pequeno que é fruto do relacionamento de Neymar com a amiga de infância Carol Dantas:

cruzeiro acabou e quem foi a atração principal? ele mesmo, davi lucca.. o filho d famoso mais educado, humilde e fofo q existe ❤️ acertaram muito na criação dele pic.twitter.com/w7oTbrSMSq — kenny (@feelsjuninho) December 29, 2023

Neymar Jr passa o Natal com a ex-namorada e a filha caçula

Na noite do último dia 24, o jogador Neymar Jr promoveu uma festa luxuosa em celebração do Natal. A ocasião contou, inclusive, com a presença de sua ex-namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi, e a filha caçula, Mavie, de 2 meses.

Mais cedo, o craque também publicou um registro encantador com a recém-nascida e seu irmão mais velho, Davi Lucca, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento entre Neymar e Carol Dantas. Nas fotos, o atleta apareceu em um momento de carinho com os dois filhos e também posou com todos os amigos presentes.