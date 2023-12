Equipe de Alexandre Pires se pronuncia após investigação da Polícia Federal

Nome do cantor Alexandre Pires foi envolvido em investigação da Polícia Federal e a equipe dele nega nega qualquer relação

O cantor Alexandre Pires viu o seu nome ser envolvido em uma investigação da Polícia Federal nesta semana. O nome dele apareceu entre os investigados na Operação Disco de Ouro, que visa desarticular o garimpo ilegal em terra indígena em Roraima, por causa do pagamento que ele teria recebido de uma mineradora investigada. Agora, a equipe jurídica dele negou o envolvimento do cantor em qualquer atividade ilegal.

Em uma nota oficial ao site do colunista Leo Dias, os advogados dele, liderados por Luiz Augusto Filizzola D’Urso, informaram: "Na qualidade de advogado do cantor e compositor Alexandre Pires, viemos a público, diante das notícias veiculadas pela mídia em geral, esclarecer que o cantor Alexandre Pires não tem e nunca teve qualquer envolvimento com garimpo ou extração de minério, muito menos em área indígena. Destacamos que o referido cantor e compositor é uma das mais importantes referências da música brasileira, sendo possuidor de uma longa e impecável carreira artística. Alexandre Pires foi tomado de surpresa diante da recente operação da Polícia Federal que indevidamente envolveu seu nome. Por fim, salientamos que o cantor e compositor Alexandre Pires jamais cometeu qualquer ilícito, o que será devidamente demonstrado no decorrer das investigações, reiterando sua confiança na Justiça brasileira".

Além disso, a Opus Entretenimento, que representa a carreira de Alexandre Pires, também emitiu uma nota sobre o caso por meio das redes sociais. Eles informaram que desconhecem qualquer atividade ilegal. "A Opus Entretenimento, presente há 47 anos no mercado de eventos, fomentando há décadas a cultura e o entretenimento no país, vem a público informar que desconhece qualquer atividade ilegal supostamente relacionada a colaboradores e parceiros da empresa. Em relação a Alexandre Pires, uma das grandes referências da música brasileira, a Opus, responsável pela gestão de sua carreira, manifesta sua solidariedade ao artista, confiando em sua idoneidade e no completo esclarecimento dos fatos. A Opus mantém o seu compromisso de promover a cultura e levar o entretenimento ao público brasileiro", informaram.

