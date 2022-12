Alessandra Negrini faz linda homenagem para Pedro Paulo Rangel: ''Você mudou minha vida''

Atriz Alessandra Negrini lamenta morte do ator Pedro Paulo Rangel, com quem contracenou na minissérie 'Engraçadinha' em 1995

A atriz Alessandra Negrini (52) usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 21, para homenagear o ator Pedro Paulo Rangel (1948 - 2022).

O artista faleceu aos 74 anos de idade após ficar internado no CTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Ele foi internado no dia 30 de novembro para tratar uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar.

Em seu perfil no Instagram, a intérprete de Guida na novela das nove da TV Globo, Travessia, publicou um registro em que aparece ao lado do ator na minissérie Engraçadinha, de 1995. A famosa fez questão de agradecer a Pedro Paulo pelo incentivo quando ainda estava no início de sua carreira.

"Querido grande Pepê! É Vidinha aqui quem fala, com o coração apertado de saudades e lágrimas nos olhos! Preciso te contar, porque você não sabe, mas eu nunca vou esquecer, que naquele dia, ao terminarmos a cena em que Engraçadinha desesperada, pede pra fugir com Zózimo, você me elogiou e eu pela primeira vez acreditei que eu era mesmo uma atriz. Obrigada, mestre. Você mudou a minha vida. Da sua Vidinha", disse Alessandra Negrini na legenda.

Confira a homenagem de Alessandra Negrini para Pedro Paulo Rangel:

Entenda doença crônica que Pedro Paulo Rangel encarou por 20 anos

Um dos mais premiados atores de teatro do Brasil, Pedro Paulo Rangel foi vítima de um enfisema pulmonar, resultado das complicações de uma Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). A enfermidade veio à tona após anos de tabagismo. O artista encarou a doença por 20 anos.

"Parei de fumar em 1988, no século passado. Adotei uma vida saudável, aprendi a nadar, andava na praia... E em 2002 soube que estava doente. Eu não senti a doença, eu a descobri. É traiçoeira. Quando aparece, não tem mais chance. Mas eu consigo levar a vida muito bem, desde que esteja medicado. Faço fisioterapia, atividades físicas com um personal", contou Pedro Paulo Rangel em uma entrevista recente ao jornal Extra.

A DPOC é a manifestação de duas doenças respiratórias que obstruem a passagem do ar pelos pulmões, são elas: bronquite crônica e enfisema pulmonar. No caso do ator, as complicações vieram do segundo problema. O principal fator de risco para a doença é o tabagismo, isso ocorre porque as partículas e os gases tóxicos do tabaco causam inflamações nos pulmões.

