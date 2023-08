Além de pagodeiro: Saiba quem foram os affairs de Pabllo Vittar

Pabllo Vittar chamou a atenção da web nesta sexta-feira, 11, após ser envolvida em rumores de affair com pagodeiro

Pabllo Vittar (29), conhecida por seus sucessos na música, chamou a atenção da web nesta sexta-feira, 11, após ser envolvida em rumores de um affair com o pagodeiro Danrlei Orrico. O suposto romance, porém, não foi o primeira da artista. Saiba quem foram os affairs de Pabllo Vittar além do pagodeiro.

Pedro Sampaio (25) é um dos artistas que teria vivido affair com Pabllo Vittar . Além da parceria no meio musical, o DJ e a cantora já foram flagrados juntos em praia e ainda trocaram um beijo no palco do Música Boa, programa do Multishow. Em entrevista ao G1, em novembro do ano passado, o músico negou que os eventos foram combinados para criar marketing e ainda abriu o jogo sobre a relação: "A gente vive uma relação muito aberta, muito ampla, mas não é nada ‘vou namorar’, ‘vou noivar’".

Além do DJ, Pabllo Vittar ainda teria engatado romance com o compositor Victor Weber, em 2020. Os dois teriam se conhecido quando o artista participou da composição da canção Corpo Sensual, um dos hits da cantora. Com momentos de carinho compartilhados por fotos e vídeos no Instagram, eles trocaram declarações nas redes sociais. "Te amo, mozão", comentou o affair de Pabllo Vittar em uma publicação da cantora, há quase três anos.

Em 2019, o modelo Antonio Kaio, que participou de um clipe com a artista, também teria vivido affair com Pabllo Vittar. Em entrevista ao portal O Globo, ele contou que, após conhecer a cantora em 2017, os dois passaram a trocar mensagens e e engataram uma "amizade colorida". "Não chegamos a namorar, apenas ficamos. E rola ainda hoje quando dá! Ela vive a vida dela, não existem cobranças ou ciúmes excessivos. Curtimos nosso momento", compartilhou.