Cantor que teria se apaixonado por Pabllo Vittar fará dois shows com a cantora; saiba mais

Pabllo Vittar é apontada como pivô de separação do relacionamento de Danrlei Orrico, conhecido como Kannalha

Pabllo Vittar se tornou assunto nesta semana após ser apontada como pivô da separação do relacionamento do cantor Danrlei Orrico, conhecido como Kannalha, e de Quele Souza. Apesar dos rumores, os dois marcaram duas apresentações para o mês de novembro.

Em seu perfil oficial do Instagram, o cantor divulgou que irá se apresentar nas festas de Halloween promovidas por Pabllo Vittar em São Paulo e no Rio de Janeiro . A primeira apresentação acontecerá no dia 27 de outubro, e a segunda em 10 de novembro deste ano.

"Vou penetrar no Halloween da Pabllo Vittar! Alô Rio de Janeiro, alô Sampa, vou invadir tudo", escreveu o artista na publicação feita em seu perfil do Instagram. Os dois se conheceram durante a parceria que rendeu a música Penetra, que ainda ganhou um remix de Pedro Sampaio.

Nos comentários da publicação, fãs e internautas deixaram alguns comentários especulando sobre o possível romance entre os artistas, enquanto outros celebraram a conquista do artista e desejaram sucesso nas apresentações.

Conhecido como Kannalha, o cantor é também compositor e empresário. Ele parece morar no Piauí, visto a localização de algumas das publicações compartilhadas em seu perfil pessoal, em que acumula cerca de 28 mil seguidores.

Já em seu perfil profissional, o artista ultrapassa os 660 mil seguidores. A página possui apenas 24 publicações, todas relacionadas à trajetória musical do cantor. Em sua primeira publicação, Danrlei comemora a marca de 100 mil inscritos em seu canal do YouTube.

A CARAS Brasil entrou em contato com a assessoria de Danrlei, no entanto, não obteve retorno até a conclusão deste texto. Procurada, a assessoria de Pabllo Vittar também não retornou até a publicação desta matéria.

CONFIRA O ANÚNCIO DE SHOWS DO HALLOWEEN DA PABLLO VITTAR: