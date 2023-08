É verdade? Saiba quem é o cantor que teria trocado a namorada por Pabllo Vittar

Saiba quem é o cantor que teria trocado a namorada por Pabllo Vittar; assunto é um dos mais comentados nas redes sociais nesta quinta-feira (10)

O cantor Danrlei Orrico, conhecido como "O Kannalha", se envolveu em uma confusão nesta quinta-feira, 10, ao ser acusado de ter terminado o antigo relacionamento após se apaixonar pela cantora Pabllo Vittar.

Estourado na Bahia, onde é um dos grandes nomes do "pagodão baiano", o cantor foi acusado pela ex-namorada, Quele Souza, de ter terminado o namoro após confessar que estava apaixonado pela drag queen. Foi ela quem contou a história nas redes sociais.

"Chorei 3 meses sem parar porque [sic] do que esse homem fez comigo , só eu sei o que passei, até socorro ele me negou, eu [fiquei] passando mal no dia do término. Eu morrendo e ele tomando cachaça, no meu aniversário nem um chaveiro me deu e me deixou em casa chorando, já no dele eu fiz foi uma festa surpresa pra ele", declarou ela.

Muitos fãs agora estão se perguntando: afinal, quem é Danrlei O Kannalha? O artista é uma das revelações da música baiana nos últimos meses e já conta com mais de 200 mil ouvintes mensais nas plataformas digitais.

"O Kannalha apareceu na pandemia, quando todos estavam em casa. O mínimo que eu podia fazer era lives, então fiz várias. Como eu não tinha nada a perder, eu comecei a tentar, como as pessoas estavam no celular, fizemos o projeto voltado para que as pessoas pudessem acessar por ali e deu certo", contou ele recentemente iBahia.

CANTOR CANTOU COM VITTAR

Recentemente, ele se apresentou com Pabllo Vittar. Juntos, os dois fizeram performances de A mamãe e a Vittar o Papai é o Kanalha. Eles ficaram muito amigos e apareceram em vários vídeos nas redes sociais. Foi então que as especulações começaram. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre o romance.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danrlei O Kannalha (@okanalha_oficial)