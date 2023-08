Pagodeiro termina namoro após se apaixonar por Pabllo Vittar: "Chorei três meses"

Pagodeiro termina namoro após se envolver por Pabllo Vittar; ex-namorada explicou detalhes do caso

Um cantor de pagode está sendo acusado de terminar o namoro após se apaixonar pela cantora Pabllo Vittar. Segundo as primeiras informações, ele teria ficado com a estrela há dois meses e o romance está se tornando sério.

Quem revelou a informação foi o perfil 'Olá Juca' nas redes sociais - ele preservou o nome do envolvido. Só que mais tarde, a namorada que foi supostamente trocada se pronunciou e revelou a identidade do rapaz.

Em um longo desabafo, Quele Souza disse que foi abandonada por Danrlei Orrico, cantor que inclusive gravou com a estrela pop. Ela disse que quase perdoou o relacionamento extraconjugal.

"Chorei 3 meses sem parar porque [sic] do que esse homem fez comigo , só eu sei o que passei, até socorro ele me negou, eu [fiquei] passando mal no dia do término. Eu morrendo e ele tomando cachaça, no meu aniversário nem um chaveiro me deu e me deixou em casa chorando, já no dele eu fiz foi uma festa surpresa pra ele", declarou ela.

Veja abaixo detalhes do caso:

Vittar cai no palco

A cantora Pabllo Vittar levou um grande susto durante um show neste final de semana ao sofrer uma queda. Ela perdeu o equilíbrio durante uma coreografia e foi parar no chão em uma queda. Logo depois, a equipe dela se pronunciou sobre o ocorrido.

Na cena, a artista foi levantada por seus bailarinos em um movimento ousado quando escorregou e foi parar no chão. Rapidamente, ela se levantou e continuou o show como se nada tivesse acontecido.

Com a repercussão das imagens da queda nas redes sociais, a equipe da cantora se pronunciou e disse que não aconteceu nada demais. “Ela está bem sim, não se machucou. Apresentações seguem em andamento”, disse a assessoria de imprensa dela ao site Gshow.