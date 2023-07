Pabllo Vittar leva queda durante show e a equipe dela se pronuncia

Que susto! Pabllo Vittar assusta os fãs ao cair no chão durante coreografia ousada em show com seus bailarinos

A cantora Pabllo Vittar levou um grande susto durante um show neste final de semana ao sofrer uma queda. Ela perdeu o equilibrio durante uma coreografia e foi parar no chão em uma queda. Logo depois, a equipe dela se pronunciou sobre o ocorrido.

Na cena, a artista foi levantada por seus bailarinos em um movimento ousado quando escorregou e foi parar no chão. Rapidamente, ela se levantou e continuou o show como se nada tivesse acontecido.

Com a repercussão das imagens da queda nas redes sociais, a equipe da cantora se pronunciou e disse que não aconteceu nada demais. “Ela está bem sim, não se machucou. Apresentações seguem em andamento”, disse a assessoria de imprensa dela ao site Gshow.

Pabllo Vittar joga futebol de salto alto

A cantora Pabllo Vittarfez uma publicação pra lá de inusitada em suas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 06! É que a drag queen abriu um álbum em que aparece exibindo o corpão com uma calcinha fio-dental. Mas um dos registros chamou a atenção, já que ela joga futebol na praia com a lingerie micro e um salto agulha.

Nos cliques, a cantora cobre a parte de cima com uma blusa de manga longa e deixa tudo à mostra com a calcinha fininha, desde as pernas torneadas, até o bumbum. Sem maquiagem, Pabllo ainda incluiu uma selfie ao natural e apareceu desfilando em alguns vídeos, inclusive, no registro em que joga futebol na praia.

E se engana quem pensa que Pabllo falhou no desafio! A musa arrasou na jogada e mostrou que sabe dominar a bola sem sair do salto. Os fãs ficaram impressionados com o registro e demonstraram surpresa nos comentários: “A corridinha de salto”, escreveu um e a cantora respondeu: “Jogadora”. “Como você conseguiu? Disserte”, perguntou outro.