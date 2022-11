Pedro Sampaio se pronuncia após beijo em Pabllo Vittar: "Coisa nossa"

Pedro Sampaio fala dos beijos em Pabllo Vittar na TV e na praia: 'A gente se curte muito'

O cantor Pedro Sampaio (24) se pronunciou sobre o beijo que deu na drag queen Pabllo Vittar (29), durante o programa "Música Boa Ao Vivo", apresentado por Glória Groove, do Multishow, na última terça-feira, 08.

Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut no jornal O Globo, ele contou que tem bastante intimidade com a artista. "A gente se diverte. A gente já deu beijo ao vivo, na televisão. Demos beijo no TVZ... É uma coisa nossa. A gente se curte muito", afirmou.

Ele ainda refletiu sobre a repercussão causada pelo beijo. "Eu não enxergo com esse peso que as pessoas colocam. Eu entendo que é legal, é maneiro, as pessoas vibram. Quando a coisa vai para um lado do preconceito é que é negativo", iniciou.

"Mas nós nos divertimos. É uma coisa que funciona. E se você conversar meia hora com a Pabllo, vai ver que ela é muito livre, é impossível segurar. Ela tem uma energia expansiva", completou. Nesta quinta-feira, 10, Pedro e Pablo lançaram uma música juntos, "Sal". Dias atrás, eles foram flagrados por paparazzis, trocando carinhos numa praia do Rio de Janeiro.

Questionado se houve jogada de marketing com a divulgação das fotos, o DJ disse: "Algumas cenas do clipe foram nesse ambiente das fotos que vazaram. A gente estava aguardando uma parte da gravação e rolou. Nós estávamos cientes de que essas fotos existiam, sim".

