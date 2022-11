Pedro Sampaio e Pabllo Vittar dão selinho e protagonizam momento romântico ao vivo

Para anunciar música em parceria, Pedro Sampaio e Pabllo Vittar surpreendem no palco do Música boa Ao Vivo com um selinho

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 22h38

Nesta terça-feira, 8, o DJ Pedro Sampaio (24) e a cantora Pabllo Vittar (29) acabaram com o mistério que vinha cercando o possível casal. Durante a participação dos dois no Música Boa Ao Vivo, comandado por Gloria Groove (27), os cantores anunciaram uma música nova chegando!

Pedro e Pabllo aproveitaram a visibilidade do programa do Multishow para anunciar que a música “Sal” está chegando nesta quinta-feira, 10, às 21h, marcando a primeira parceria musical entre os dois artistas.

O anúncio aconteceu depois de que algumas fotos dos dois juntos na praia começaram a rolar pela internet, levantando suspeitas de um possível romance entre eles. Durante o programa, eles deram um spoiler do som que está por vir, uma versão da música “Amor de Verdade”, do Mc Kekel e da Mc Rita.

Para celebrar a parceria e o anúncio bem sucedido, eles fecharam a aparição com um selinho entre eles, que deu o que falar. “Eu queria experimentar mais a Pabllo”, disse Pedro Sampaio na ocasião.

Veja o momento em que eles revelam a parceria e celebram com um selinho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por POPline 🎧 (@portalpopline)



Boa forma de Pabllo Vittar

Há pouco tempo, Pabllo Vittar revelou o seu segredo para ter o bumbum na nuca. "Todo lugar que estou tem academia. Eu gosto, mas [ir] de domingo a domingo é paia. Os dias que mais gosto são sexta e sábado, porque a gente está com aquele fogo no rabo para sair, e então tem que dá o pumping", disse ela em participação no podcast PodDelas.

E completou: "Por exemplo: eu quero deixar meu bumbum durinho porque quero usar uma sainha, aí vou lá e faço só aquele treino para o bumbum ficar pumping. Você faz um leg press, sua perna já sai de lá inchada".

Por fim, a cantora revelou que não gostava de musculação, mas aprendeu a importância do exercício físico por causa das coreografias nos shows. "Eu não gostava, mas é algo que você aprende [a gostar]. [E] eu preciso, [porque] o meu show já é um cardio, pulando, dançando, então eu faço, óbvio que 100% é por causa do meu trabalho, mas também é por saúde. Eu odeio ficar fungando, 'ai tô cansada', não, eu gosto de estar sempre ativa, quer dizer não ativa [no sexo], ativa no trabalho, o outro é só passiva mesmo", declarou.