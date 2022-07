Pabllo Vittar revela o segredo do seu 'bumbum na nuca'

Pabllo Vittar conta o que faz para ficar com o 'bumbum na nuca': 'Porque quero usar uma sainha'

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 20h49

A cantora Pabllo Vittar surpreendeu ao revelar um segredo sobre sua beleza. Com o corpo sarado e musculoso, ela contou que adora academia e tem um truque para deixar o bumbum durinho: o pumping.

"Todo lugar que estou tem academia. Eu gosto, mas [ir] de domingo a domingo é paia. Os dias que mais gosto são sexta e sábado, porque a gente está com aquele fogo no rabo para sair, e então tem que dá o pumping", disse ela em participação no podcast PodDelas.

E completou: "Por exemplo: eu quero deixar meu bumbum durinho porque quero usar uma sainha, aí vou lá e faço só aquele treino para o bumbum ficar pumping. Você faz um leg press, sua perna já sai de lá inchada".

Por fim, a cantora revelou que não gostava de musculação, mas aprendeu a importância do exercício físico por causa das coreografias nos shows. "Eu não gostava, mas é algo que você aprende [a gostar]. [E] eu preciso, [porque] o meu show já é um cardio, pulando, dançando, então eu faço, óbvio que 100% é por causa do meu trabalho, mas também é por saúde. Eu odeio ficar fungando, 'ai tô cansada', não, eu gosto de estar sempre ativa, quer dizer não ativa [no sexo], ativa no trabalho, o outro é só passiva mesmo", declarou.

Fotos de Pabllo Vittar:

