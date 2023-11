Neymar chamou a atenção da web com a pensão milionária para a filha, Mavie

Neymar chamou a atenção da web com o acordo firmado com Bruna Biancardi para o pagamento de pensão da filha, Mavie. Segundo o colunista Thiago Sodré, o acordo prevê uma pensão avaliada em R$ 200 mil ao mês. O jogador também paga uma pensão alimentícia de R$ 106 mil para o outro herdeiro, Davi Lucca, de acordo com a Forbes. Além de Neymar, confira outros famosos que pagam pensão para os filhos e saiba valores.

Ex-marido da cantora Simaria Mendes, Vicente Escrig já revelou o valor da pensão alimentícia determinada pela Justiça brasileira para seus dois filhos com a sertaneja, Giovanna e Pawel. O empresário, que se separou da artista em 2021 após 14 anos de casamento, comentou sobre o valor da pensão em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record. "Nunca vou deixar de passar grana para os meus filhos, mas dentro do que eu acho que deva ser pago. Você conhece alguma criança que consuma R$34 mil por mês?", declarou.

Outro famoso que já deu o que falar na web com a pensão para os filhos foi Pedro Scooby, que passou por uma disputa judicial marcada por polêmicas com Luana Piovani. Antes do anúncio do fim da briga judicial pela atriz, em agosto deste ano, ela denunciou o ex nas redes sociais por não pagar parte da pensão dos três filhos, Bem, Dom e Liz. Em janeiro, a coluna LeoDias divulgou que o valor da pensão era de R$25 mil.

