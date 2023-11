Quanto Neymar paga de pensão para Mavie e Davi Lucca? Diferença de valores impressiona

Quanto Neymar paga de pensão para Mavie e Davi Lucca? Valores vazam na imprensa após especulações

A chegada ao mundo da segunda filha de Neymar Jr deixou muitos fãs curiosos. Embora esteja no Brasil onde se recupera de uma cirurgia no joelho, o craque está morando na Arábia Saudita e deve acompanhar de longe a criação dos filhos.

Nas últimas semanas, o craque também parece ter colocado um fim no relacionamento com a mãe de Mavie, fato que motivou um suposto acordo entre os dois. Veja os detalhes dos valores desembolsados pelo craque, que está sempre preocupado com o bem-estar dos filhos.

Quanto Neymar paga de pensão para Mavie, filha de Bruna Biancardi?

Nesta semana, foi revelado que Neymar e Bruna Biancardi firmaram um acordo para o pagamento de uma pensão para a filha. Segundo o colunista Thiago Sodré, o acordo ainda prevê que o atleta poderá ter contato constante com Mavie. Neymar também quer passar as férias com a herdeira e a pequena deverá viajar para encontrá-lo fora do Brasil quando ele estiver em compromissos profissionais. Também está previsto o pagamento de uma pensão avaliada em R$ 200 mil ao mês.

Quanto Neymar paga de pensão para Davi Lucca, filho de Carol Dantas?

Aos 12 anos, Davi Lucca, filho primogênito de Neymar, também recebe uma pensão gorda do pai. Morando com a mãe Carol Dantas em Barcelona, na Espanha, o menino recebe R$ 106 mil de pensão alimentícia segundo a revista Forbes. O craque também constantemente recebe o filho para viagens de férias e festas. Ele também costuma ganhar mimos e presentes do papai.

NEYMAR HOMENAGEIA AMIGA

O jogador de futebol Neymar Jr lamentou a morte da assistente de palco Luana Andrade, que trabalhava no Domingo Legal, do SBT. Em um post nos stories do Instagram, ele se despediu dela e ofereceu seus sentimentos para a família dela.

“O falecimento de uma amiga. Meus sentimentos a toda família, que Deus receba a Luana de braços abertos”, disse ele. No mesmo post, Neymar também lamentou a invasão à casa dos pais de Bruna Biancardi, que é a mãe de sua filha, Mavie.