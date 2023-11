Neymar Jr desabafa sobre invasão na mansão de Bruna Biancardi: ‘Ataque'

Neymar Jr escreve recado após notícia de que a mansão de Bruna Biancardi, que é a mãe de sua filha, foi invadida

O jogador de futebol Neymar Jr lamentou a invasão de homens armados na mansão da família de Bruna Biancardi, que é a mãe de sua filha, Mavie. Os bandidos entraram na propriedade durante a madrugada desta terça-feira, 7, e fizeram os pais de Bruna como reféns, deixando-os amarrados enquanto roubavam itens de valor.

Em um post no Instagram, o atleta lamentou o ocorrido. “Dia triste, com duas notícias muito ruins. Primeiro foi o ataque que os pais da Bru sofreram, mas graças a Deus todos estão bem!”, afirmou.

Bruna e Mavie não estavam em casa na hora da invasão. Apenas os pais da influencer estavam no local e foram feitos de reféns. Os bandidos invadiram a mansão na madrugada desta terça-feira, 7, com a ajuda de um dos moradores do condomínio e roubaram joias e dinheiro, totalizando um prejuízo de R$ 600 mil. Um dos suspeitos de fazer parte dos invasores foi preso pela Guarda Civil da região.

Logo depois, ele ainda citou a morte da assistente de palcoLuana Andrade, que trabalhava no Domingo Legal e já fez parte do Power Couple Brasil. Ela faleceu nesta terça-feira, 7, durante uma cirurgia plástica de lipoaspiração. “Segundo, o falecimento de uma amiga. Meus sentimentos a toda família, que Deus receba a Luana de braços abertos”, contou.

Bruna Biancardi se pronunciou pela primeira vez sobre a invasão

Por meio das redes sociais, Bruna Biancardi confirmou a invasão na casa de sua família e disse que estão todos bem após o susto.

"Passando para tranquilizar amigos, familiares e vocês que me acompanham por aqui. Essa madrugada assaltaram a minha casa e fizeram os meus pais de refém. Eu, Mavie e minha irmã não estamos mais morando lá, e não estávamos no momento. Graças a Deus está tudo bem com eles”, disse ela.

E completou: "Coisas materiais a gente reconquista, o importante é que todos estão bem e que os envolvidos estão sendo encontrados. Obrigada, meu Deus, por cuidar de nós".