Bruna Biancardi não é a única: Veja outros famosos que também tiveram suas casas invadidas

Mansão de Bruna Biancardi foi invadida na madrugada desta terça-feira, 7; pais da influenciadora foram amarrados

Bruna Biancardi usou seu perfil do Instagram para comentar o susto que passou na madrugada desta terça-feira, 7. Sua mansão em Cotia, na grande São Paulo, foi invadida por uma quadrilha que estaria buscando Mavie, filha da influenciadora com Neymar. Porém, ela não é a única; veja outras celebridades que tiveram as casas atacadas.

Em junho de 2020, Aline Wirley e Igor Rickli tiveram sua mansão no Alto da Boa Vista, no meio da Floresta da Tijuca, invadida por assaltantes. Antonio, fruto da união dos famosos, tinha apenas 5 anos. Na época, a cantora não deu detalhes sobre o assalto, mas desabafou sobre o ocorrido em uma carta aberta ao filho, compartilhada em seu perfil do Instagram.

Em março deste, enquanto a cantora estava no confinamento do BBB 23, Rickli se emocionou ao compartilhar um vídeo anunciando que estava se mudando da mansão que foi invadida. "Foi uma decisão difícil sair do Alto porque sempre fomos apaixonados pelo espaço [...] Depois do assalto, nos vimos expostos e não restou opção senão buscar segurança pro Antonio, nosso precioso, para família!".

Em março de 2022, Dandara Mariana também teve sua casa invadida enquanto estava no ar na novela Travessia. Ela vivia com sua família em um apartamento no Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e foi surpreendida por bandidos armados que renderam sua família.

Na época, seu pai, o ator Romeu Evaristo, contou em entrevista à colunista Patrícia Kogut que os criminosos chegaram a amarrá-lo junto a seu filho, Noah, fizeram ironias, recolheram os objetos roubados e ainda tiraram fotos com eles. "Foi uma espécie de terrorismo, né?", disse.

No mesmo ano, Paolla Oliveira foi perseguida por um fã que invadiu seu condomínio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. De acordo com informações do jornal O Globo, o homem foi identificado como Luís Mário Monteiro Piçarra, um português que estava ilegalmente no Brasil. Diogo Nogueira, namorado da atriz, ajudou a tirar o homem da propriedade.

Mais recentemente, em meados de abril deste ano, Mirella Santos teve sua mansão em São Paulo invadida por criminosos. A ex-bailarina do Domingão usou o Instagram para contar sobre o ocorrido e alegou que os bandidos "roubaram tudo". Ela, seu marido, o humorista Ceará, e sua filha, Valentina, não estavam em casa no momento.

Bruna Biancardi e seus pais, Edson Ribeiro e Telma Fonseca

A mansão de Bruna Biancardi foi invadida por bandidos armados. De acordo com o portal R7, eles procuravam pela influenciadora e sua filha, Mavie, que não estavam no local. Os pais da empresária, Edson Ribeiro e Telma Fonseca, estavam no imóvel e foram amarrados. Os dois passam bem e não foram feridos.

