Bruna Biancardi lamenta prejuízo alto em assalto à mansão: "A gente reconquista"

Quadrilha que invadiu a mansão de Bruna Biancardi teria provocado prejuízo de meio milhão; influenciadora lamentou perdas materiais

Durante a madrugada desta terça-feira, 7, a mansão da família de Bruna Biancardi foi invadida por uma quadrilha. Por sorte, a influenciadora não estava em casa com a filha, Mavie, que era o alvo principal dos criminosos. Apesar disso, seus pais vivenciaram momentos traumáticos e enfrentaram prejuízo milionário com o roubo de objetos de valor.

A delegada do caso informou em entrevista ao SBT que uma das linhas de investigação sugere que os invasores planejavam sequestrar Bruna e sua filha recém-nascida com o jogador de futebol Neymar Jr. Como mãe e filha não estavam presentes na residência naquele momento, os criminosos fizeram os pais da influenciadora de refém.

Ainda segundo informações da emissora, os bandidos teriam levado dinheiro, relógios, bolsas de grife e inclusive, jóias com valor afetivo, como uma pulseira de rubi que teria sido um presente especial do craque da Seleção Brasileira para a influenciadora. O canal divulgou ainda que as perdas somam pouco mais do que meio milhão até o momento.

Em seu perfil oficial nas redes sociais, a modelo divulgou um comunicado para tranquilizar amigos e familiares. Apesar de lamentar a perda material, Bruna contou que está pronta para reconstruir seu patrimônio: “Coisas materiais a gente reconquista”, disse a influenciadora, que aproveitou para celebrar a vida dos pais em meio aos momentos de horror.

“O importante é que todos estão bem e que os envolvidos estão sendo encontrados”, completou Bruna. Vale lembrar que as autoridades já realizaram a prisão de um suspeito e os demais envolvidos estão sendo investigados pela Polícia Civil: “O segundo autor já foi identificado e as diligências prosseguem para identificar o terceiro, bem como prendê-los”, disseram em nota.

Como Bruna Biancardi escapou do assalto?

Em um comunicado divulgado em suas redes sociais, Bruna Biancardi revelou que não mora mais na mansão com os pais, que fica localizada em Cotia, São Paulo: "Eu, Mavie e minha irmã não estamos mais morando lá, e não estávamos no momento”, disse a influenciadora, que costuma visitar a residência da família com frequência. A bebê tem até um quartinho na casa dos avós.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Recentemente, Bruna usou seu perfil oficial no Instagram para desabafar sobre a queda de energia elétrica na mansão após as fortes ventanias em São Paulo. Os criminosos, inclusive, teriam aproveitado o incidente para invadir o imóvel. Por sorte, mãe e filha estavam em outro imóvel curtindo a celebração do primeiro mesversário da recém-nascida.

Quem são os pais de Bruna Biancardi?

Pais de Bruna Biancardi, Edson Ribeiro e Telma Fonseca foram amarrados durante o assalto em sua mansão. Apesar do alvo principal ser a influenciadora e sua filha, eles conquistaram um patrimônio valioso com sua marca de roupas e acessórios de surfwear. Inclusive, a modelo começou a sua vida profissional na empresa dos pais; saiba mais detalhes sobre os empresários de sucesso.