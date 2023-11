Invasão: Delegada diz que homens iriam sequestrar Bruna Biancardi e Mavie

Delegada sobre o caso da invasão da casa de Bruna Biancardi revela qual é a principal linha de investigação

A investigação sobre a invasão na casa de Bruna Biancardi em Cotia, no interior de São Paulo, segue em andamento. Em entrevista ao SBT, a delegada do caso informou que uma das linhas de investigação aponta que os invasores tinham a intenção de sequestrar Bruna e sua filha, Mavie, que é fruto do relacionamento com Neymar Jr.

Os criminosos iriam exigir dinheiro para encerrar o possível sequestro. Porém, Bruna e Mavie não estavam em casa na hora da invasão. Apenas os pais da influencer estavam no local e foram feitos de reféns. Os bandidos invadiram a mansão na madrugada desta terça-feira, 7, com a ajuda de um dos moradores do condomínio e roubaram joias e dinheiro, totalizando um prejuízo de R$ 600 mil.

Um dos suspeitos de fazer parte dos invasores foi preso pela Guarda Civil da região.

Bruna Biancardi se pronunciou pela primeira vez sobre a invasão

Por meio das redes sociais, Bruna Biancardi confirmou a invasão na casa de sua família e disse que estão todos bem após o susto.

"Passando para tranquilizar amigos, familiares e vocês que me acompanham por aqui. Essa madrugada assaltaram a minha casa e fizeram os meus pais de refém. Eu, Mavie e minha irmã não estamos mais morando lá, e não estávamos no momento. Graças a Deus está tudo bem com eles”, disse ela.

E completou: "Coisas materiais a gente reconquista, o importante é que todos estão bem e que os envolvidos estão sendo encontrados. Obrigada, meu Deus, por cuidar de nós".

Mãe de Bruna Biancardi desabafou em grupo de vizinhos

Depois que os criminosos foram embora da mansão da família, a mãe dela, Telma Fonseca, desabafou em um grupo de vizinhos sobre a invasão.

De acordo com o site Correio Braziliense, a colunista Mariana Morais teve acesso a um print de uma conversa no grupo de vizinhos de Bruna Biancardi. Nas mensagens, a mãe dela contou sobre o assalto e desabafou sobre o ocorrido.

“Para alerta: Fomos assaltados agora. Fiquem em alerta, três armados”, disse ela, e completou: “Estamos bem, graças a Deus, mas foi um terror”.