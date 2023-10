Além de Leo Santana e Lore Improta, veja cinco famosos que foram roubados nos EUA

Leo Santana e Lore Improta usaram as redes sociais para alertarem sobre roubo nesta quinta-feira, 19

Leo Santana e Lore Improta surpreenderam os fãs na noite desta quinta-feira, 19, ao contar que sofreram um assalto em Las Vegas, nos EUA. Enquanto o casal estava em um restaurante, seu carro teve os vidros quebrados e os pertences dos dois foram furtados. Apesar do susto, os brasileiros não são os únicos a já terem passado pelo episódio no país norte-americano.

A modelo e ex-participante do reality A FazendaLiziane Gutierrez foi assaltada em Las Vegas, assim como Leo Santana e Lore Improta . Em 2015, ela voltou para sua mansão na cidade dos EUA, após uma temporada em Atlanta, e encontrou o imóvel vazio. Na época, ela contou ter sofrido um prejuízo de US$ 10.000 (aproximadamente R$ 50 mil).

Gutierrez havia se separado de Antônio Macedo após 10 anos de união e levava parte de seus pertences para a nova casa. "Só os móveis que eu comprei que ainda não tinham chegado. Quando cheguei encontrei minha casa virada de cabeça para baixo com a porta dos fundos arrombada", afirmou, em entrevista ao site EGO.

Leia também: Lore Improta e Leo Santana comemoram aniversário da filha com festão

O ex-casal Shawn Mendes e Camila Cabello também passou pelo susto, porém, eles estavam em casa quando o imóvel foi invadido por assaltantes. Segundo o site TMZ, o roubo aconteceu em março de 2021, criminosos arrombaram uma janela da mansão em que os dois viviam em Los Angeles. Porém, ao perceber que os famosos estavam em casa, os ladrões teriam fugido levando a SUV do cantor.

A cantora Beyoncé não fica de fora da lista. No mesmo mês que os cantores, ela teve um prejuízo equivalente a US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões na cotação atual) após ter seu depósito em Los Angeles invadido. De acordo com o site TMZ, ladrões teriam invadido três galpões da artista e levaram vestidos, bolsas, brinquedos infantis e fotos pertencentes a um de seus estilistas.

Já Rihanna teve sua mansão em Los Angeles assaltada duas vezes em menos de seis meses. Os episódios aconteceram em 2018, porém, ambas as vezes, artista não estava no imóvel. De acordo com a emissora KABC, em maio, um fã invadiu a casa da cantora e passou 12 horas no local. Em setembro, criminosos entraram por uma porta traseira e fugiram com diversos pertences da artista.

Em 2008, o mesmo aconteceu com a atriz Lindsay Lohan. Ela teve sua casa invadida duas vezes em três meses e teve um prejuízo de US$ 59 mil (aproximadamente R$ 300 mil na cotação atual). De acordo com o G1, ninguém estava no imóvel nas duas ocasiões em que ele foi arrombado.

CONFIRA FOTO DE LORE IMPROTA E LEO SANTANA EM LAS VEGAS, NOS EUA: