Carro de Léo Santana e Lorena Improta é alvo de assalto nos EUA

Lorena Improta revela susto ao ver que seu carro foi assaltado em estacionamento nos Estados Unidos

A dançarina Lorena Improta e o cantor Léo Santana levaram um susto durante a viagem para Las Vegas, nos Estados Unidos, nesta semana. Os dois contaram que o carro deles foi alvo de um assalto enquanto estava estacionado na área externa de um restaurante.

Por meio dos stories do Instagram, eles falaram que estão bem e não estavam no carro na hora do roubo. O veículo ficou com os vidros quebrados e as portas abertas e os criminosos levaram os objetos pessoais do casal.

"A gente pensa que está saindo do Brasil é está indo para um lugar seguro, mas não está mais dessa maneira (...) Quando a gente pousou aqui na segunda-feira, eu até perguntei sobre esses furtos e falaram que em Vegas não estava acontecendo isso. Mas, quando saímos do restaurante, vimos que os vidros estavam quebrado", disse ela.

E completou: "Graças a Deus que a gente não estava no carro, não foi com a gente, estamos bem, foram coisas pessoais que querendo ou não, ficamos tristes porque lutamos muito para conquistar nossas coisas, mas nada comparado a uma violência direta".

Homenagem de aniversário

Lore Improta encantou seus seguidores ao fazer uma postagem em seu Instagram celebrando uma data muito especial! A filha da dançarina e influenciadora digital, Liz, completou 2 aninhos de vida nesta terça-feira, 26.

A pequena surgiu esbanjando fofura em um vídeo que aparecia com um vestido branco e carregando um balão dourado no formato do número dois, e na legenda a mamãe escreveu uma linda homenagem. "Hoje é o dia da nossa felicidade, 2 aninhos do amor das nossas vidas. Liz tem um jeito único de fazer nossos dias felizes, ela chegou e trouxe transformação e muito amor, é o nosso coração fora do peito, nossa bênção e promessa de Deus! Que Ele continue te iluminando com tudo de mais lindo sempre. Parabéns, filha! Te amamos", declarou.