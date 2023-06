Advogado de Rose Miriam se pronuncia sobre reviravolta na justiça: 'Iremos recorrer'

Após justiça suspender a ação de reconhecimento de união estável de Rose Miriam sobre Gugu Liberato, advogado dela emite nota oficial

O caso de Rose Miriam para tentar reconhecer uma suposta união estável com o apresentador Gugu Liberato ganhou um novo capítulo nesta semana. O STJ suspendeu a ação com o pedido dela após uma solicitação de Thiago Salvático, que também tenta reconhecer uma suposta união estável com o comunicador. Com isso, o advogado de Rose Miriam se pronunciou por meio de uma nota oficial à imprensa e informou que vai recorrer da decisão.

O advogado informou: "A decisão da Ministra Nancy Andrighi é motivo de estranheza e perplexidade, pois o Recurso Especial do Sr. Thiago Salvático ainda não foi submetido ao juízo de admissibilidade na origem e, apesar disso, a Ministra deferiu uma tutela provisória suspendendo a ação de Reconhecimento de União Estável de Rose Miriam, porém não suspendeu o inventário. Portanto, iremos recorrer da decisão. Importante frisar que o Sr. Salvático teve sua ação de reconhecimento de união estável extinta em primeiro grau por não conseguir apresentar elementos básicos que apontassem para tal fato. Agora, ele está recorrendo do Tribunal de Justiça de São Paulo e seu recurso ainda não foi julgado".

E completou: "Em paralelo, o Sr. Salvático vem buscando formas de tumultuar e adiar o processo de Rose Miriam. Como vem sendo noticiado pela imprensa, esse senhor apareceu no meio do processo, mais de um ano após a morte de Gugu, vindo a existir publicamente há pouco tempo. Nem de longe a relação narrada por ele configura uma união estável, no máximo seria um relacionamento clandestino.

Vale ressaltar que Rose Miriam di Matteo já prestou seu depoimento, assim como Marina e Sofia Liberato. A audiência, agendada para segunda-feira (3), era para colher o depoimento de uma última testemunha da outra parte, que não pôde comparecer na audiência do dia 22 de junho. Esperamos, ao final, que a Justiça seja feita e a verdade prevaleça".

Rose Miriam fala sobre o filho mais velho, João Augusto

Mãe dos filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam decidiu se pronunciar ao ver um comentário maldoso sobre o seu filho mais velho, João Augusto. Um internauta chamou o rapaz de egoísta por causa da disputa pela herança do apresentador, que faleceu em 2019 e ainda tem a sua fortuna sendo discutida na justiça. Então, Rose escreveu um recado para defender o filho e contar sobre a relação deles hoje em dia.

"Eu já ouvi muito isso;mas meu coração de mãe sente que o João está preso em uma grande teia de aranha e que mesmo que quisesse , não conseguiria sair por si só. O João sempre foi uma pessoa incrível, é e sempre será! Ele sequer pode imaginar o imenso e infinito amor que eu sinto por ele. Dou a vida pelos meus três filhos", disse ela.

Então, ela completou ao revelar que o filho voltou a morar com ela. "Parece mentira, mas ele voltou a morar em casa, e todos os dias eu digo :” Eu te amo filho!” E ele sempre responde:” Eu também te amo!” Então isso me dá a maior alegria do mundo. Sei que um dia ele vai acordar para a realidade. Deus é o Justo Juiz. Obrigada! Abraço!", escreveu.