Acabou? Ticiane Pinheiro fala sobre amizade com Karina Bacchi: 'Para sempre'

Questionada sobre amizade com Karina Bacchi, Ticiane Pinheiro fala como está relacionamento com a influenciadora

A apresentadora Ticiane Pinheiro falou como está sua relação com Karina Bacchi. As loiras são amigas próximas de longa data e até fizeram um reality show juntas em 2007, o Simple Life. Nesta quarta-feira, 21, a esposa de César Tralli foi questionada em sua rede social sobre o assunto e resolveu comentar.

A filha de Helô Pinheiro recebeu uma pergunta se ainda é amiga de Karina Bacchi. Compartilhando uma foto grudadinha com a mãe de Enrico Bacchi, a jornalista da Record TV tirou a dúvida e explicou como estão.

"Há mais de 30 anos! Para sempre! Sou madrinha do Enrico. Amo demais", falou Ticiane Pinheiro sobre o que sente pela influenciadora e sobre ter sido escolhida pela amiga para ser madrinha do filho dela.

Ainda nos últimos dias, o melhor amigo de Karina Bacchi revelou motivo de ter rompido relações com a modelo. “A Karina Bacchi era a minha melhor amiga, sempre foi desde os 18 anos. Ela entrou para a religião e ficou demais. E, tudo bem, eu respeito o momento dela, mas aquilo começou a me fazer mal”, desabafou ele em entrevista ao podcast Pode, Rê, apresentado por Renata Spallicci.

Também em seus stories, Ticiane Pinheiro revelou um pouco de sua relação com o ex-marido, Roberto Justus, e a atual esposa dele, Ana Paula Siebert. A famosa contou o motivo deles não marcarem presença no aniversário de sua filha com César Tralli, Manuella.

A apresentadora Ticiane Pinheiro comemorou seu aniversário de 47 anos nesta sexta-feira, 17, em grande estilo e com muita animação. Como todos os anos, ela promoveu um evento especial só para as amigas.

Em um espaço de luxo em São Paulo, a jornalista recebeu apenas convidadas mulheres e permitiu a presença de homens apenas na hora dos parabéns. Contudo, César Tralli não apareceu para o momento. Apenas o pai e o irmão da loira surgiram.

A aniversariante então explicou mais uma vez que o esposo tem uma rotina intensa no trabalho. O apresentador além de comandar o Jornal Hoje, na TV aberta, ainda conduz uma atração na Globonews, do canal fechado.

“Agora a comemoração é só com as minhas amigas. Na hora do parabéns, meu pai e meu irmão vêm, só o César que não consegue porque ele está trabalhando. Mas, à noite, eu comemoro com o meu maridinho”, explicou ela.