Karina Bacchi fala sobre orgias e drogas em festas da Globo: ''Não me encaixava''

Agora evangélica, Karina Bacchi revelou motivos chocantes de ter se afastado das novelas da Globo

A apresentadora Karina Bacchi (46) atualmente compartilha sua fé na rede social e prega a Bíblia para os seus seguidores. No passado, sem ainda ser convertida para a religião Evangélica, ela já se incomodava com certas atitudes que não condizem com sua crença atual. Em uma conversa para o podcast YAHPodCast, ela falou sobre isso e fez revelações chocantes acerca das novelas da Globo.

Nos anos 2000, a loira ficou conhecida em sua atuação em O Clone e em A Cor do Pecado. Na época, ela chegou a participar das festas da emissora e contou que não se sentia a vontade com o ambiente.

"Desde o princípio, eu não me encaixava com aquele ambiente. As poucas festas que eu fui, eu me sentia um peixe fora d'água. Eu não tinha isso de balada, de sair, de ter aquele período de festinha. Eu não me sentia à vontade naquilo, porque eu já tinha uma essência comigo que não combinava", comentou.

Karina Bacchi revelou que certa vez vivenciou um episódio chocante em uma festa de um diretor. "Festas de ir no banheiro rapidinho e quando abrir a porta errada dar de cara com uma mesa com droga, cocaína, um com outro, com três, com quatro... Juro, uma festa em casa de diretor. Chegava lá, via essas coisas e falava: 'não é possível!' Atores que estão na novela. E tudo aquilo foi me tirando prazer de atuar", falou.

Além disso, a famosa falou sobre outra coisa que a deixou sem vontade de continuar atuando. "Por mais que seja interessante a gente fazer um personagem, viver outra história,eu comecei a colocar na balança algumas coisas do tipo: esse personagem está dando qual exemplo? Isso está saindo da minha boca, mas é tão feio, eu jamais falaria. Por que num personagem eu vou falar?", explicou.

Karina Bacchi manda indiretas para ex-marido

Após o ex-marido, Amaury Nunes, alegar que Karina Bacchi não o deixa ver Enrico Bacchi, a apresentadora decidiu se pronunciar em uma série de vídeos em seus stories contando e explicando a sua versão.

"Hoje é um dia muito especial, é o dia do nascimento do meu filho, realização de um sonho, da possibilidade no meu ventre de gerar uma vida que eu tanto sonhei, deus sabe, deus sonda meu coração e sabe que jamais seria ingrata de privar meu filho de tudo que ele merece viver, mesmo que isso me doesse no coração como mulher", começou dizendo que não impediria o herdeiro de nada que o fizesse bem.

Em seguida, a loira falou mais sobre a situação. "Quero que você s saibam que tudo um porquê de ser nem tudo que vocês ouvem na rede social são palavras pregadas com zelo, são palavras que respeitam o senhor, muita gente fala da boca pra fora pra receber os aplausos, jamais faria algo, jamais mentiria, agiria com falsidade e egoísmo, principalmente envolvendo a vida do meu filho", disparou em resposta ao ex-marido.

Sem contar o que aconteceu, Karina Bacchi comentou. "Coisas foram reveladas, coisas ruins, coisas que não só me magoaram, mas que tem a ver com a vida do meu filho, coisas que a justiça divina ainda arcará e que a justiça do homem já decidiu", falou por cima da separação.

"Não to aqui pra abrir tudo o que aconteceu, então tudo tem um porquê de ser, pra meio entendedor meia palavra basta, outras palavras deus já ouviu até quando eu não as proferi, não to me importando com julgamento alheio to aqui pra defender a vida do meu filho, tudo já foi perdoado, mas é burrice errarmos o mesmo erro, burrice conviver com pessoas que nos fizeram mal, que permanecem mentindo, é complicado perdoar alguém que não entendeu", falou ela.