Abílio Diniz emociona ao falar do filho falecido, João Paulo: "Falta um pedaço de mim"

O empresário Abílio Diniz recordou uma foto com o filho, João Paulo Diniz, e falou sobre a saudade que sente dele

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 16h53

Abílio Diniz (85) usou as redes sociais para falar sobre a saudade que sente do filho, João Paulo Diniz, que faleceu aos 58 anos, no dia 31 de julho, após sofrer um infarto.

Em seu perfil no Instagram, o empresário recordou uma foto em que aparece abraçado com o herdeiro e confessou que ainda é muito difícil lidar com a perda.

"Toda vez que olho essa foto me emociono. Mais do que pai e filho, éramos quase irmãos, dois grandes amigos. Para mim, o mundo nunca mais será o mesmo, falta um pedaço de mim", desabafou Abílio no começo da legenda.

O empresário seguiu a publicação contado que está se 'reinventando' para seguir a vida. "Estou me reinventando e sei que tenho que seguir em frente pela minha família e pelo meu país neste momento tão importante, mas ainda sinto uma saudade enorme deste meu amigo que me deixou. João, meu filho, sempre te amarei", declarou.

Essa não é a primeira vez que Abílio desabafa sobre a saudade do filho. Alguns após a morte do rapaz, ele prestou uma homenagem no Instagram e falou sobre a perda. "Eu nunca pensei que pudesse existir uma dor tão grande e terrível na vida como essa que eu estou sentindo. Mas, na medida em que os dias vão passando, eu vou ficando em paz. Eu sempre digo que a minha maior força é a fé que eu tenho em Deus. E isso não mudou. Eu continuo não acreditando no destino. Mas, sim, que cada um escolhe o que quer ser na vida. Meu filho João nos deixou. Mas nos deixou da maneira como ele escolheu levar a vida: sendo um ícone do esporte. E tenho certeza de que ele partiu feliz", disse ele.

Confira a publicação de Abílio Diniz sobre o filho, João Paulo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Abilio Diniz (@abilio_diniz)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!