Abílio Diniz desabafa após a morte do filho João Paulo: 'Dor tão grande e terrível'

05/08/2022

O empresário Abílio Diniz emocionou os seguidores nas redes sociais ao prestar uma nova homenagem para o filho João Paulo Diniz, que faleceu no último final de semana ao sofrer um infarto em Paraty, no Rio de Janeiro. Na mensagem, o empresário compartilhou uma foto com o filho e falou sobre a dor de perdê-lo.

"Eu nunca pensei que pudesse existir uma dor tão grande e terrível na vida como essa que eu estou sentindo. Mas, na medida em que os dias vão passando, eu vou ficando em paz. Eu sempre digo que a minha maior força é a fé que eu tenho em Deus. E isso não mudou. Eu continuo não acreditando no destino. Mas, sim, que cada um escolhe o que quer ser na vida. Meu filho João nos deixou. Mas nos deixou da maneira como ele escolheu levar a vida: sendo um ícone do esporte. E tenho certeza de que ele partiu feliz", disse ele.

E completou: "Deus me deu o João Paulo e permitiu que eu vivesse com ele por 58 anos, desfrutando de um convívio maravilhoso. Sei que, para seguir em frente com todas as minhas responsabilidades, a minha fé tem que estar cada vez mais forte. E assim será. Filho, sei que você está olhando por nós com todo o amor e nos dando força a cada lágrima derramada. E sei também que Deus está cuidando da sua chegada com muito carinho. Beijo com muita saudade, do seu pai".

João Paulo Diniz era um empresário do ramo de investimentos em vários setores, como academias, restaurantes, imobiliário e tecnologia. Ele gostava de esportes e apoiava iniciativas sobre o tema.

O velório do corpo dele aconteceu na última segunda-feira, 5, e contou com a presença de amigos famosos, como Luciano Huck, a atriz Gabriela Duarte, a cantora Wanessa Camargo, a atleta Hortência e o apresentador Otávio Mesquita.

