Famosos vão ao velório do empresário João Paulo Diniz

Luciano Huck, Wanessa Camargo, Gabriela Duarte e mais famosos dão o último adeus para o empresário João Paulo Diniz, filho de Abílio Diniz

O velório do corpo do empresário João Paulo Diniz, filho de Abílio Diniz, aconteceu na tarde desta segunda-feira, 1º, em São Paulo. Os amigos e familiares foram até o local para se despedirem dele, que faleceu no último domingo, 31, ao sofrer um infarto em Paraty, no Rio de Janeiro, aos 58 anos de idade.

Entre os presentes na despedida estavam o apresentador Luciano Huck, a atriz Gabriela Duarte, a cantora Wanessa Camargo, a atleta Hortência e o apresentador Otávio Mesquita.

João Paulo Diniz era um empresário do ramo de investimentos em vários setores, como academias, restaurantes, imobiliário e tecnologia. Ele gostava de esportes e apoiava iniciativas sobre o tema.

