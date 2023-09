20 vidas salvas: doador de Faustão também ajudou pessoas anônimas e desconhecidas

Doador de Faustão também ajudou pessoas anônimas e desconhecidas, revela primo

Ao contrário do que alguns pensam, o doador do coração recebido por Fausto Silva, o jogador de futebol Fábio Cordeiro da Silva, não ajudou só o apresentador da Globo. É que a atitude generosa da família também ajudou pessoas anônimas e desconhecidas..

Ele doou todos os órgãos possíveis após o mal súbito que sofreu em Santos, no litoral paulista.Primo do jogador, André Batista da Silva, revelou que aproximadamente 20 pessoas foram ajudadas pela doação total.

Ele sabe que a chegada do coração para alguém famoso gerou mais repercussão e espera que a atitude do primo ajude a inspirar outras pessoas a também doarem seus órgãos. "O que o Fábio veio a ajudar, eu acho que ele está feliz com o gesto. O Faustão recebeu um coração forte de um garoto, de um atleta, e a gente fica muito feliz e contente" , disse ele em entrevista ao g1.

Quem é Fábio Cordeiro?

O jogado de futebol Fábio Cordeiro da Silva, de 35 anos, foi o doador do coração que foi transplantado em Fausto Silva, o Faustão, no último domingo, 27. Segundo as primeiras informações, ele morreu em Santos após sofrer um AVC.

O irmão do atleta chegou a se pronunciar em entrevista ao g1 confirmando que os órgãos seriam doados. "Todo domingo ele estava jogando. Vai ajudar de 12 a 20 pessoas, são 20 famílias ficando felizes", disse Flavio Cordeiro da Silva.

Faustão agradeceu ao doador

Faustão se emocionou ao agradecer publicamente a família pela decisão de doar o coração. "Fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível e proporcionou que eu continuasse vivo. Homem simples, eu fico emocionado. Me deixou a chance de viver de novo. Ao irmão, à viuva. Esses que eu tenho que agradecer. Essas pessoas mais humildades que me deram um coração novo", disse emocionado.