Tensão nos bastidores! Lucas Souza parte pra cima de ex-funcionário

Lucas Souza parte pra cima de ex-funcionário e precisa ser contido por seguranças; situação aconteceu nesta manhã

O ex-peão Lucas Souza teria protagonizado um verdadeiro barraco nos bastidores de A Fazenda 15. Ainda cumprindo os compromissos agendados após o encerramento da competição, ele se envolveu em uma confusão que veio à tona nesta manhã.

É que o artista teria partido para a agressão contra o ex-assessor. As informações são do colunista Matheus Baldi, que revela que tudo aconteceu quando o elenco se preparava para gravar o programa Hora do Faro.

De acordo com os relatos, ele foi até o camarim onde estava IrinaldoOliver aos gritos e teria “perdido a cabeça” com o ex-funcionário. O clima pesou e os seguranças da Record TV precisaram intervir para evitar o pior. Quem estava no local garante que o clima é de tensão.

Lucas Souza era considerado um dos favoritos a vencer A Fazenda, mas acabou desistindo do programa após uma série de confusões dentro da casa. Quem acabou vencendo o programa foi Jaquelline Grohalski.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheus Baldi (@matheusbaldi)

Lucas Souza mandou recado para peoa após vitória

A vitória de Jaquelline Grohalski na grande final de A Fazenda 15 deixou os seguidores ansiosos. Afinal, ela vai engatar um romance com Lucas Souza aqui fora? Desde a desistência do peão, ela herdou seus fãs e se tornou a favorita.

Após a vitória, um desabafo publicado pelo ex-peão gerou muita repercussão nas redes sociais. É que ele fez uma publicação em colaboração com o perfil da modelo, indicando que os dois estão em sintonia.

"Nada vem fácil nessa vida, e essa sua vitória não foi diferente. Você jogou com o coração e cativou as pessoas, com muito esforço e perseverança. Esse prêmio vem para marcar, definitivamente, a trajetória de uma mulher forte e guerreira: VOCÊ! E que orgulho poder fazer parte desse seu momento. Parabéns pela conquista", afirmou ele.