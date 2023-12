É namoro? Recado de Lucas Souza para Jaquelline intriga fãs: "Coração"

Recado de Lucas Souza para Jaquelline intriga fãs; ele escreveu uma longa mensagem nas redes sociais após a vitória da peoa em 'A Fazenda'

A vitória de Jaquelline Grohalski na grande final de A Fazenda 15 deixou os seguidores ansiosos. Afinal, ela vai engatar um romance com Lucas Souza aqui fora? Desde a desistência do peão, ela herdou seus fãs e se tornou a favorita.

Após a vitória, um desabafo publicado pelo ex-peão gerou muita repercussão nas redes sociais. É que ele fez uma publicação em colaboração com o perfil da modelo, indicando que os dois estão em sintonia.

"Nada vem fácil nessa vida, e essa sua vitória não foi diferente. Você jogou com o coração e cativou as pessoas, com muito esforço e perseverança. Esse prêmio vem para marcar, definitivamente, a trajetória de uma mulher forte e guerreira: VOCÊ! E que orgulho poder fazer parte desse seu momento. Parabéns pela conquista", afirmou ele.

Para muitos fãs, a mensagem deixa claro que o romance que começou dentro da casa vai continuar aqui fora. Muitos seguidores também lembraram que Jaquelline foi beneficiada com a desistência de Lucas.

"Querendo ou não, ele deu o prêmio a ela! Pois antes dele desistir estava sendo um dos favoritos", disse um. "Agora calem a boca de todos e não se separem, assim como o Biel e a Thaís, que todos julgaram que não ia dar em nada e estão lá juntos e formaram uma bela família!!", desejou outro. "Nosso Gigante gentil e nossa Princesa Jack", declarou outro.

Veja:

Jaquelline vence 'A Fazenda'

O reality show A Fazenda 15, da Record TV, chegou ao fim nesta quinta-feira, 21, e teve Jaquelline Grohalski como a grande campeã da temporada! A ex-BBB e influenciadora digital recebeu 56,17% dos votos do público ao disputar a final contra André Gonçalves, Márcia Fu e WL Guimarães.