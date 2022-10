Shay Haghbin e Pétala Barreiros lideram ranking de punições em ‘A Fazenda 14’

Peões de ‘A Fazenda 14’ não gostam de cumprir regras e ganham chuva de punições da produção. Veja o ranking:

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 14h56

Em apenas um mês de confinamento, os participantes de ‘A Fazenda 14’ conseguiram bater alguns recordes relacionados às famosas punições. E dois dos participantes estão no topo do ranking, acumulando 5 punições em apenas 30 dias: Shay Haghbin e Pétala Barreiros.

Shay soma cinco castigos para a sede e 78 horas de proibições para os confinados. Pétala também acumula 5 punições, mas com um total de 96 horas de proibições, além do corte de sal. Logo atrás, estão Bia Miranda e Tiago Ramos, com 4 penalidades cada, Tiago com 84 horas e Bia com 72 horas.

Algumas punições foram propositais, para provocar os outros participantes, como quando Shay tirou o microfone de propósito durante uma discussão com Lucas e Tiago, fazendo com que a casa ficasse sem ovos até a próxima reposição.

Produção de ‘A Fazenda’ desmente polêmica envolvendo Shay

Shay, que se envolve em polêmicas diariamente dentro do reality, foi acusado por Bia e Pétala de olhar as participantes tomando banho. Mas, durante o programa desta quarta-feira (12), a direção de A Fazenda 14 fez questão de mostrar um VT que desmentiu a acusação e mostrava que Shay conversava com seus aliados na casa da árvore, enquanto as participantes estavam no banho.

O público do programa pareceu satisfeito pelas redes sociais após a produção mostrar que as acusações contra Shay não eram verídicas e até chegaram a sugerir que o peão abra um processo contra as participantes: “Eu exijo que o Shay processe Pétala, Bia, Deolane e Moranguinho por tudo que o flashback fez questão de desmentir. Imputar crimes sexuais a uma pessoa não é jogo, não é estratégia!!! É baixo, sujo e um desserviço às mulheres", pontuou Danilo, telespectador do programa.

