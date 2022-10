A Fazenda 14: Produção desmente Bia Miranda e Pétala sobre Shayan observar peoas tomando banho

A produção do reality show expôs cenas negando que Shayan observava Bia e Pétala tomando banho; confira

CARAS Digital Publicado em 12/10/2022, às 23h06

E teve VAR! Umas das grandes brigas da noite de ontem (11), foi sobre Shayan ter olhado PétalaBarreiros e Bia Miranda tomando banho.

O assunto ganhou força na formação da roça, quando o ex-participante do Casamento as Cegas foi atacado pelo grupo de Deolane, deixando seus amigos e aliados indignados com acusações sérias, que mexeram com os ânimos dos participantes.

Mas depois de diversos rumores, a produção do reality show da Record TV decidiu agir, e expor que Bia e Pétala estavam mentindo sobre Shayan. Durante o programa desta quarta-feira (12), a direção de A Fazenda 14 fez questão de mostrar um VT, onde mostrava que quando as peoas estavam tomando banho na baia, o galã conversava com seus aliados na casa da árvore.

Nas redes sociais, o público reagiu ao momento. "Foi lindo a Record provando que o Shay não estava olhando a Pétala e a Bia tomando banho... Foi lindo", comentou uma seguidora. "Eu exijo que o Shay processe Pétala, Bia, Deolane e Moranguinho por tudo que o flashback fez questão de desmentir. Imputar crimes sexuais a uma pessoa não é jogo, não é estratégia!!! É baixo, sujo e um desserviço às mulheres", pontuou Danilo, telespectador do programa.

Confira o vídeo do VAR desmentindo Bia e Pétala:

O SABOR DO VAR! 🔥



Contra fatos não há argumentos.

Perseguição sem fundamento nenhum.

Obrigado pela força, gêniozinhos! #ProvaDoFazendeiropic.twitter.com/6NwV8FjryI — Shayan Haghbin 🧞‍♂️ (@shayhaghbin) October 13, 2022

Deborah compara Deolane com Karol Conká

Em conversa nesta quarta-feira (12),Deborah Albuquerque comparou sua viral no jogo, Deolane Bezerra, com a grande vilã do Big Brother Brasil 21, Karol Conká.

No bate-papo com Kerline, Pelé, Alex e Ruivinha de Marte, a jornalista acredita que precisa cortar o mal pela raiz, referindo-se a saída da advogada de A Fazenda 14. “Vocês querem deixando ela mais tempo para pegar os soldados dela, eu não acho. Ela está manipulando uma galera, inclusive o Vini, ela alimenta o Vini”, explicou Deborah.

Continuando sua teoria, Deborah a comparou com Karol Conká e perguntou para Kerline: “Não te lembra a Conká?”. A ex-BBB, que participou da mesma temporada que Karol, confirmou: “Eu vou ter que concordar, quase 100%”, disse Kerline.