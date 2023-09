Lacrou? Rachel Sheherazade é colocada na parede e se defende: ''Nunca falei''

Na pré-estreia de A Fazenda 15, Rachel Sheherazade é questionada sobre criticar reality e explicação da jornalista é elogiada na web

A apresentadora Rachel Sheherazade se defendeu e esclareceu um tweet em que falou sobre reality show há tempos atrás. Nesta segunda-feira, 18, durante a pré-estreia de A Fazenda 15, a peoa foi questionada por um jornalista sobre ter falado mal de programas de confinamento como o que escolheu participar.

Nas redes sociais, a resposta da ex-funcionária de Silvio Santos repercutiu por ela se defender e explicar claramente o que quis dizer na situação. Rachel então foi bastante elogiada pela sua desenvoltura. "O lacre completo", disseram ao verem a jornalista respondendo o colega de profissão.

A pergunta feita pelo colunista foi sobre o tweet no qual a apresentadora declarou não acompanhar BBB e não saber quem eram os participantes. Novamente, ela alegou não assistir a realities e garantiu ter visto apenas A Fazenda.

"Desculpa, eu nunca falei mal de reality show, você tem algum print? Então fala o que que eu disse, que eu não assisto, eu nunca assisti, o primeiro reality show que eu assisti foi A Fazenda, então não tem como eu falar de uma coisa que eu não sei, acho que essa informação é meio truncada, isso não é novidade pra ninguém e o que vocês podem esperar de mim, não esperem edredom, eu to aqui pra ganhar um prêmio de 1,5 milhão de reais", declarou ao ser questionada.

Veja a resposta de Rachel Sheherazade:

O lacre COMPLETO de Rachel Sheherazade no jornalista! ❤️ #PréEstreiaAFazendapic.twitter.com/chcqg5WeA5 — CHOQUEI (@choquei) September 19, 2023

🚨VEJA: Acharam um único tweet de Rachel Sheherazade falando sobre reality.



Era sobre ela não conhecer ninguém do BBB20. #PréEstreiaAFazendapic.twitter.com/Q6ycrYEdqO — CHOQUEI (@choquei) September 19, 2023

Rachel Sheherazade foi demitida do SBT após ser perseguida; entenda

Confirmada em A Fazenda 15, a jornalista Rachel Sheherazade (50) deve ser o maior nome da temporada do reality rural da Record TV. Conhecida por integrar o time jornalístico do SBT por 11 anos, a comunicadora saiu da emissora de Silvio Santos após ser alvo de perseguição política.

A demissão de Rachel foi anunciada de maneira inesperada para muitas pessoas, mas não para a jornalista. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela afirmou que as críticas do empresário Luciano Hang, conhecido como 'veio da Havan', foram decisivas para ela deixar o SBT.

"O que pesou muito [para o término do contrato] foi a declaração do, não sei o nome dele, o chamam de 'véio da Havan'. Bom, o dono da Havan veio a público pedir a minha cabeça. Ele é um dos maiores patrocinadores da emissora, não só do SBT. Já senti que tinha um peso, alguma coisa", afirmou.

Apesar de estar em uma emissora que apoiava o governo de Jair Bolsonaro, a jornalista diversas vezes chamou atenção ao expor seu descontentamento com a política brasileira. Suas críticas ao ex-presidente promoveu uma série de ataques e perseguições de bolsonaristas nas redes sociais.

Segundo Rachel, sua relação com o SBT já estava desgastada há algum tempo e, por conta disso, ela mal chegou a negociar sua permanência. "Eu acho que já caminhava para isso", disse.