Rachel Sheherazade chora ao receber presentes dos colegas de A Fazenda 15

Expulsa de A Fazenda 15, Rachel Sheherazade abre suas malas do reality show e descobre presente das amigas de confinamento

A jornalista Rachel Sheherazade contou que chorou ao abrir suas malas de A Fazenda 15, da Record TV, e descobrir que suas amigas mandaram presentes para ela. A comunicadora apareceu nos stories do Instagram na noite deste sábado, 21, para contar que Kally Fonseca e Jaquelline Grohalski mandaram presentes para ela.

Kally deu para Rachel o seu chapéu estampado e Jaquelline mandou seus brincos em formato de botas de cowboy .

"Estou aqui desfazendo minhas malas que vieram da Fazenda e olha só a surpresa que eu tive. Numa das minhas malas, olha o que eu encontrei: esses brincos! Adivinha de quem são? Da minha branquinha de neve, da Jaque, que fez a minha mala. E mais uma surpresa que eu recebi do meu grupo pôr do sol: de quem é esse chapéu? A Kally! Minha loura linda. Gente, eu caí no choro. Quando eu vi esses presentes que as minhas amigas mandaram para mim, eu caí no choro, saudade do meu grupo, saudade das minhas menina, saudade de abraçar e beijar a Jaque e a Kally. E saudade dos meus meninos também, o André e o Lucas”, disse ela.

Então, Rachel aproveitou para alfinetar o grupo rival e disse quem quer ver fora de A Fazenda. "Vamos torcer muito por eles. Meu coração está com eles, cheio de saudade e de amor. Vamos fazer de tudo para eliminar, de forma justa, a Simioni, a Nadja, a Jenny, e todas as pessoas do grupão, pessoas maldosas que estão jogando o jogo sujo, que querem eliminar os concorrentes não pelo julgamento do público. Eu não fui eliminada pelo julgamento do público. Elas tiraram de vocês o direito de me julgar lá na cadeira da roça, me tiraram por sabotagem. E querem tirar os meus amigos também por sabotagem porque jogo justo é tudo que eles não sabem fazer. Então vamos continuar lutando para que o grupo pôr do sol chegue até a final, vamos fazer justiça. Eu estou aqui triste, cabisbaixa, acompanhando de longe os meus amigos e a jornada deles que agora virou meu sonho também”, afirmou.

Rachel Sheherazade comemora os 4 milhões de seguidores

A jornalista Rachel Sheherazade reapareceu nas redes sociais neste sábado, 21, para comemorar uma nova conquista na web. Ela conquistou a marca de 4 milhões de seguidores no Instagram e fez questão de agradecer pelo carinho dos fãs. Além disso, a comunicadora falou sobre ter sido expulsa de A Fazenda 15.

"Gente, que é isso?! Quatro milhões de seguidores. Que loucura é essa! Que presentaço que vocês estão me dando. Eu não tenho nem palavras para agradecer a cada um de vocês por esse imenso carinho, por estarem comigo, me mando as mãos nesse momento, que é um momento difícil para mim”, disse ela.

Então, ela desabafou: "Momento em que eu me dou conta de que o meu sonho em A Fazenda foi retirado de mim de uma forma abrupta, de uma forma que eu não esperava, de uma forma até covarde, mas eu conto com o apoio de vocês. Eu estou recebendo cada sentimento que vocês destinam a mim, cada palavra de apoio e incentivo. Eu estou recebendo todo o carinho de vocês. Beijo no coração. Obrigada 4 milhões!”.