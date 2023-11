Lucas Souza se emociona ao reencontrar Rachel Sheherazade após 'A Fazenda'

Após desistência e expulsão no reality 'A Fazenda 15', Lucas Souza e Rachel Sheherazade protagonizam reencontro emocionante

Neste sábado, 25, o ex-militar Lucas Souza e a jornalista Rachel Sheherazade protagonizaram um momento emocionante. Os ex-peões se encontraram pela primeira vez desde que deixaram o reality show 'A Fazenda 15'. O encontro aconteceu durante as gravações do ‘Domingo Espetacular’, da Record.

Através do stories do Instagram, Lucas dividiu os bastidores das gravações, que aconteceram no Mercadão de São Paulo. Entre os vídeos, o ex-marido da cantora Jojo Todynho aparece conversando com alguns fãs presentes no local: “Está sendo maravilhoso receber o carinho de vocês”, ele agradeceu.

Foi então que o ex-militar foi pego de surpresa pela presença da jornalista, que correu para abraçar seu antigo aliado no reality rural. Lucas não se conteve e caiu em lágrimas ao receber um abraço da apresentadora. Com os olhos marejados, ele ouviu atento às palavras de carinho de Rachel.

O ABRAÇO DA RACHEL E DO LUCAS, EU TO EM PRANTOS 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/QK34UD5NpW — bela 🧚‍♀️ (@fckshipps) November 25, 2023

Para finalizar a sequência, Lucas compartilhou um registro em que aparece coladinho com Rachel e é claro que os ex-peões ganharam muitos elogios nos comentários da publicação: “A protagonista e o campeão! O Brasil Ama vocês”, disse um seguidor. “Os maiores de A Fazenda 15”, elogiou mais um.

O que aconteceu com Lucas Souza?

Para quem não acompanhou, Lucas Souza decidiu deixar o reality show ‘A Fazenda 15’ na última quarta-feira, 22. O ex-militar saiu da sede sozinho e foi direto tocar o sino na oficina. Lá, ele fez um discurso sobre o motivo para desistir. Ele disse que estava com o sentimento de missão cumprido.

Além disso, Lucas explicou que queria cuidar de sua saúde mental neste momento para não se desestabilizar após protagonizar algumas brigas: “Chegou em um ponto que para mim não está sendo saudável”, disse Lucas, que tranquilizou seus fãs após deixar a sede em sua primeira aparição.

Relembre a expulsão de Rachel Sheherazade:

Rachel Sheherazade foi expulsa de ‘A Fazenda 15’ após protagonizar uma briga com Jenny Miranda. Tudo aconteceu depois que a jornalista colocou a mão no rosto da influenciadora e foi expulsa por colocar a integridade da participante em risco.

Desde que saiu do reality show, a comunicadora conquistou o carinho do público e passou a opinar sobre o programa. Após a saída de Lucas Souza, ela se manifestou em sua rede social para enaltecer, a trajetória do amigo no reality; confira o pronunciamento de Rachel Sheherazade sobre a desistência.