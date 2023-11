Rachel Sheherazade diz que Lucas Souza é um vencedor: 'Conseguiu mostrar'

Após desistência de Lucas Souza, Rachel Sheherazade diz que ex-peão conseguiu vencer um de seus objetivos dentro de A Fazenda 15

Após a desistência de Lucas Souza de A Fazenda 15, a jornalista Rachel Sheherazade se pronunciou em sua rede social nesta quinta-feira, 23, enaltecendo a trajetória do amigo no reality e ressaltando como ele conseguiu ser um vencedor a sua maneira.

Mesmo desistindo da competição, para a ex-apresentadora do SBT, o jovem venceu ao conseguir mostrar um outro lado seu no programa. A comunicadora então enalteceu sua boa relação com o ex-peão durante o jogo. Rachel lamentou que ele saiu e falou como gostou de conhecê-lo pessoalmente.

"Tô muito triste com a desistencia do Lucas, primeiro que o Lucas era um dos favoritos ao prêmio, ele não sabia, mas aqui a egnte sabia como ele estava forte aqui fora e de como ele estava perto de conquistar o prêmio de 1,5 milhão da Fazenda. Ele junto com a Jaque, com o André, são os grandes favoritos ao prêmio e eu acho que o Lucas realmente chegou ao limite dele", começou dizendo.

"A gente não pode nunca julgar a atitude do Lucas como atitude covarde, jamais, o Lucas pelo contrário, foi um gigante, foi um gigante de bravura, de gentileza, de lealdade pra com os seus, dentro do jogo o Lucas foi um gigante e daí o favoritismo dele", continuou.

Rachel falou de como ele queria mudar sua imagem diante o público. "O Lucas quando entrou na Fazenda tinha dois objetivos: o principal era um milhão e meio de reais, mas o segundo objetivo do Lucas era mostrar um lado dele que a imprensa nunca mostrou, o Lucas se envolveu em polêmicas em razão da separação tumultuada dele da Jojo Todynho e por isso, a reputação do Lucas estava arranhada, e um dos motivos pelos quais ele entra n a Fazenda é pra recompor essa imagem, pra renascer para o público, sim porque ele tem apenas 23 anos, e nós vamos errar muito".

"Então sob esse aspecto particular ele é um vencedor, ele conseguiu mostrar o lado do Lucas que as pessoas não conheciam, esse foi o único Lucas que eu conhei, quando eu entrei na Fazenda eu não sabia quem ele era, não sabia quem eram 99,9% das pessoas, fiz questão de não procurar sabr quem eram, porque eu gostaria de ter minha própria visão de cada um, por isso também eu me aproximei do Lucas, o que eu vi foi um menino de 23 anos que tava querendo recomeçar, querendo mostrar quem ele era, outros lados dele e acho que desse ponto de vista ele conseguiu", comentou.

O que Lucas Souza falou antes de sair de A Fazenda 15?

Lucas saiu da sede sozinho e foi direto tocar o sino na oficina. Lá, ele fez um discurso sobre o motivo para desistir. Ele disse estava com o sentimento de missão cumprida e queria cuidar de sua saúde mental neste momento para não se desestabilizar.

"Passando aqui com dor no coração, mas por certo momento com sentimento de missão cumprida. Eu estou desistindo de A Fazenda, eu quero desistir. Chegou em um ponto que para mim não está sendo saudável, não está sendo bom”, disse ele.

E completou: "Não quero me desestabilizar, preciso pensar na minha saúde mental. Estou cansado de tudo o que vem acontecendo, as mentiras que vem sendo levantadas contra mim. Estou desistindo de A Fazenda, estou saindo realizado, foi uma experiência, maravilhosa. Obrigado por tudo”.