Lucas Souza se despediu de Jaquelline antes de desistir de A Fazenda. Saiba como foi

Lucas Souza fez questão de se despedir de Jaquelline antes de sair da sede de A Fazenda 15 ao desistir do reality

O ex-peão Lucas Souza desistiu do reality showA Fazenda 15, da Record TV, na tarde desta quarta-feira, 22. Porém, antes de sair de vez do confinamento, ele fez questão de se despedir da namorada, Jaquelline Grohalski.

Após tocar o sino e fazer o pedido para sair do programa, Lucas voltou até a porta principal da sede e chamou pela amada para dizer uma última declaração. “Jaquelline, eu te amo. Fica bem”, afirmou ele. Do outro lado da porta, Jaquelline ficou comovida e pediu para ele não desistir do jogo, mas foi em vão. “Lucas, não faz isso, por favor”, disse ela, que chorou com a saída dele.

Vale lembrar que os dois iniciaram o namoro durante o reality show e ele fez o pedido de namoro na casa da árvore.

Antes de ir embora, Lucas disse a Jaquelline que a ama 🥺 #ProvaDoFazendeiropic.twitter.com/tGVhAFo5gP — A Fazenda (@afazendarecord) November 23, 2023

Vamos acompanhar o momento em que Lucas desiste do jogo 😬 #ProvaDoFazendeiropic.twitter.com/oXWLur6EQe — A Fazenda (@afazendarecord) November 23, 2023

Saiba como foi a saída de Lucas Souza

Durante a tarde desta quarta-feira, 22, Lucas Souza saiu da sede sozinho e foi direto tocar o sino na oficina. Lá, ele fez um discurso sobre o motivo para desistir. Ele disse estava com o sentimento de missão cumprida e queria cuidar de sua saúde mental neste momento para não se desestabilizar.

"Passando aqui com dor no coração, mas por certo momento com sentimento de missão cumprida. Eu estou desistindo de A Fazenda, eu quero desistir. Chegou em um ponto que para mim não está sendo saudável, não está sendo bom”, disse ele.

E completou: "Não quero me desestabilizar, preciso pensar na minha saúde mental. Estou cansado de tudo o que vem acontecendo, as mentiras que vem sendo levantadas contra mim. Estou desistindo de A Fazenda, estou saindo realizado, foi uma experiência, maravilhosa. Obrigado por tudo”.