Kally Fonseca é pedida em namoro por Cézar Black: "Amo tudo em você"

Kally Fonseca é pedida em namoro por Cézar Black; ela recebeu flores e um cartão do amado - tudo foi exposto nas redes sociais

Agora é oficial! Após o fim de A Fazenda, o ex-BBB Cézar Black pediu Kally Fonseca em namoro. A cantora compartilhou a notícia, exibiu o cartão que recebeu com um buquê de flores e afirmou que disse sim.

No cartão, Black escreveu uma declaração comovente. "Grudinho, você consegue me encontrar, me conquistar e me fazer feliz. Cada dia ao seu lado tem sido tão intenso e verdadeiro que eu não consigo mais viver sem tu. Amo tudo em você. Me deixa ser seu amor? Namora comigo?", diz ele. Kally Fonseca então avisou aos fãs que disse "sim" ao pedido.

Recentemente, ela explicou porque deu uma nova chance ao peão. “Como tudo que faço, me entreguei por inteiro, vivi intensamente, me perdi no jogo, para me encontrar no amor. E está valendo muito a pena! Quando escolhemos ter uma vida pública, temos que estar dispostos a viver o processo", declarou ela.

A cantora ainda justificou sua decisão. "Fui julgada, dentro e fora do programa, foram muitas críticas e diversos conselhos de pessoas que me amam e querem minha felicidade. César errou. Eu errei. Atire a primeira pedra quem nunca errou. Nos redimirmos pelos nossos excessos. Minha paixão começou bem no início do programa. Ele se apaixonou no final. O jogo acabou hoje e o namoro começou. Te amo, meu Grudinho”, disse ela.

Veja:

Kally Fonseca

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Kally decepcionou Black com declaração

Eliminado de A Fazenda na reta final, o enfermeiro Cézar Black ficou perplexo ao ouvir uma fala dura de Kally Fonseca, com quem viveu um tórrido romance dentro do reality. É que ela "culpou" o peão por sua eliminação do programa.