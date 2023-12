Eliminado, Cézar Black fica perplexo ao ver fala de Kally Fonseca: "Triste"

Cézar Black fica perplexo ao ver fala de Kally Fonseca; ele foi eliminado e esperava ser recebido de braços abertos pela cantora

Eliminado de A Fazenda na reta final, o enfermeiro Cézar Black ficou perplexo ao ouvir uma fala dura de Kally Fonseca, com quem viveu um tórrido romance dentro do reality. É que ela "culpou" o peão por sua eliminação do programa.

Na fala, a cantora disse que ele também deveria ter sido eliminado. "Não era mais do que justo ter tirado ele. Vai entender. Eu queria porque eu saí e todo mundo disse que foi por conta do Black (...) então, já que ele é tão culpado, deveria estar aqui fora pra se defender", esclareceu ela.

Questionada se o pedido de desculpas que ele fez ao vivo foi sincero, ela ainda deu uma resposta dúbia. "O arrependimento, o pedido de desculpas... foi racional e coração", declarou ela.

Agora eliminado do programa, Cézar Black se decepcionou ao ouvir a fala. "Eu fico triste em saber desses posicionamentos dela, porque ela sabe o quanto no período em que a gente estava junto, a nossa troca era real. Eu fico triste realmente em ouvir isso. Estava muito esperando que ela estivesse de braços abertos me esperando. Meu pedido de desculpas não foi figurativo, eu tenho uma coisa minha de auto culpa", defendeu ele.

Veja abaixo o momento:

Black e Radamés são eliminados

A primeira eliminação dupla de A Fazenda 15, da Record TV, aconteceu na noite desta quinta-feira, 14, e tirou Cezar Black e Radamés do jogo. Os dois deixaram a sede após enfrentarem Tonzão e WL Guimarães na roça da semana.

Cezar recebeu apenas 14,87% dos votos do público para seguir no jogo. Enquanto isso, Radamés teve apenas 9,63% dos votos. Vale lembrar que Cezar Black foi indicado para a roça por causa da indicação da fazendeira Jaquelline. Por sua vez, Radamés foi parar no banquinho da roça por ter recebido mais votos dos participantes.