Jenny Miranda rebate pronunciamento de Gretchen: "Mais uma vez injustiçada"

Mãe de Bia Miranda, Jenny, faz carta aberta nas redes sociais e rebate pronunciamento de Gretchen

Redação Publicado em 18/09/2022, às 18h29

Neste domingo, 18, Jenny Miranda usou suas redes sociais para rebater o pronunciamento de Gretchen, que falou sobre a modelo e sua relação com a filha, Bia.

Após Gretchen fazer uma live em pronunciamento sobre as atitudes da filha postiça, Jenny Miranda compartilhou uma carta aberta e afirmou que foi vítima de calúnias por parte da rainha do rebolado, e revelou que recebeu uma notificação que a-proíbe de mencionar a família de Gretchen.

"Vocês não conhecem minhas dores e não sabem nem 1% do que eu já passei. Ontem, depois de me defender nos meus stories usando fatos para provar a minha dignidade, eu recebi sim uma notificação me proibindo de mencionar o nome da minha até então 'família'. O que ocorre, é que nesta mesma noite foi aberta uma live na qual eu fui difamada novamente, caluniada e mais uma vez, injustiçada", iniciou Jenny.

Ainda no desabafo, Jenny Miranda rebateu as críticas de Gretchen: “Foram ditas mentiras terríveis sobremim ontem e por enquanto eu não posso me defender[...] Quem é mãe de verdade sabe que, por Deus, eu jamais faria algo para prejudicar minha filha. Pelo contrário, tudo que fiz foi tentando ajudar, mesmo que eu não tenha acertado em tudo”, continuou.

Ao final da sua carta aberta, Jenny falou sobre sua família adotiva e afirmou que não quer mais este contato: "Ontem eu fui 'expulsa' de uma família que até pouco tempo dizia me amar, e eu não vou lutar contra isso. Pelo contrário, agora eu não quero mais”, finaliza.

Veja o desabafo de Jenny Miranda:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JENNY MIRANDA (@jennybritomiranda)

