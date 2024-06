Maya Massafera faz discurso sobre sua vida: 'Amo ser travesti’

Após passar pela transição de gênero, a influencer Maya Massafera celebra o Dia do Orgulho LGBTQIA+ com discurso sobre sua vida

A influenciadora digital Maya Massafera, que passou pela transição de gênero há poucos meses, surpreendeu ao escrever um discurso nas redes sociais para falar sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+, que é celebrado nesta sexta-feira, 28. Ela fez questão de relembrar o seu processo para se reconhecer como mulher trans e como é se sentir orgulhosa de sua vida.

"Demorei muito para entender que sou uma mulher trans. Por diversos motivos. Com muita terapia vou entendendo melhor muita coisa e hoje quero falar sobre 1 dos motivos. Na minha cabeça, eu sempre fui mulher. Sempre me identifiquei como mulher e em todos meus pensamentos eu fui mulher. Nas minhas grandes amizades, tb sempre fui “tratada” no feminino. Mas não me identificava, não conseguia entender que era uma mulher trans. E 1 dos motivos( deixando claro que nunca foi apenas isso), era porque a sociedade nos colocava sempre em lugar de marginalização", disse ela.

E aproveitou para desmistificar um termo. "A palavra TRAVESTI por exemplo, a maioria das pessoas não entendem o verdadeiro significado. Vamos la: você sabia que travesti e mulher trans, tem o mesmo significado? Esquece cirurgia plástica, esquece profissão, classe social… esquece tudo e entenda: toda mulher trans é travesti. E toda travesti é mulher trans. Não confunda travesti com “traveco”. Essa palavra nunca deve ser usada, é de uma transfobia gigantesca. Porem travesti, sou eu, Lea T, Roberta Close, Erika Hilton, Ariadna, todas nos que somos mulheres trans, somos travesti. Então vamos começar a mudar a forma de ver essa palavra e normalizar o que é normal", afirmou.

Por fim, ela disse: "Quero agradecer e deixar claro, que hoje posso ser eu mesma, porque vieram muitas antes e lutaram muito para que hoje eu e tantas outras meninas, possamos estar ocupando nossos lugares, que seria impossível antigamente. A prostituição, infelizmente, ainda é a única esperança de muitas meninas. Mas juntas, com muita luta, vamos mudar isso. Que num futuro proximo, a prostituição seja para quem escolher e que não seja a única opção. Amo ser travesti, amo ser mulher trans, amo ser mulher!!! Feliz dia do orgulho manas".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maya Massafera (@mayamassafera)

Maya Massafera fez cirurgia na voz

A influenciadora digital Maya Massafera passou por uma nova cirurgia de redesignação vocal na última segunda-feira, 24 e compartilhou a notícia em publicação nos Stories do Instagram. Ela disse também que recebeu alta no mesmo dia e que o procedimento aconteceu sem intercorrências.

"Eu falei pra vocês que quando vocês menos esperassem eu viria com essa notícia! Graças a Deus acabou esse drama! Na segunda-feira, eu refiz a cirurgia da voz aqui em SP. Já estou ótima e com vida "normal". Na própria segunda, saí do hospital. Segunda, terça e quarta fiz vários exames e está tudo maravilhoso!", escreveu.