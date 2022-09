Gretchen sai em defesa de Bia Miranda e detona Jenny: "Quer ser famosa"

Em live nas redes sociais, Gretchen sai em defesa da neta de consideração, Bia, e aponta inveja de Jenny Miranda

Redação Publicado em 18/09/2022, às 16h25

Na noite do sábado, 17, a cantora Gretchen (63) resolveu sair em defesa de Bia Miranda, sua neta de consideração, e expôs sua 'filha postiça', Jenny Miranda.

Em live nas redes sociais, Gretchen defendeu Bia Miranda, que está no reality 'A Fazenda', e afirmou que a mãe da garota, Jenny, só quer ser famosa em cima dessa situação.

"A Jennifer que ser famosa. Ela quer ser a filha da Gretchen, a irmã do Tammy, entenderam? Só que Deus é tão justo que não deu essa oportunidade para ela. E sabe por quê? Porque ela não mereceu. Deu essa oportunidade para a filha dela, e ela tá p*ta da vida porque não foi ela que foi chamada", disparou.

Ainda durante a transmissão, Gretchen rebateu os comentários de Jenny Miranda, que apontou que foi a Rainha do Rebolado que garantiu a participação de Bia no reality: "Aí ela diz que fui eu que coloquei ela [Bia] na Fazenda. Gente, ninguém tem esse poder, ninguém coloca ninguém no programa. O pessoal da Record não é assim", disse em relação à 'filha postiça'.

Veja a live de Gretchen:

