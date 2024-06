Coleção de estreia de Sasha Meneghel exibe técnica e senso estético

Marca de Sasha Meneghel, a Mondepars estreou nas passarelas se destacando com seu olhar jovem e fresco para itens clássicos do armário

A Mondepars nasceu com o propósito de ser atemporal. Não só pelo design que preza pelo eterno, mas também pelo ritmo mais calmo de criação, que estimula comportamentos de consumo mais conscientes, especialmente no que se refere a analisar melhor a aquisição de novas peças quando se opta por outras que combinam alta qualidade a um visual mais clássico. Marcas que já começam com valores inegociáveis em processos de criação mais enxutos, técnicas rigorosas e com o olhar voltado para o eterno refletem, além de uma atitude moderna e necessária frente a pautas sustentáveis, uma conduta que cada vez mais será levada em conta para separar nomes que fazem roupas e nomes que fazem moda. Sasha Meneghel (25) mostrou em sua coleção de estreia que quer fazer moda.

É interessante ver o nascimento de uma marca, mas ainda mais interessante é testemunhar a interpretação do olhar jovem e fresco sobre itens tão clássicos do armário. É perceptível o cuidado com cada etapa de construção da coleção, que mostrou maturidade em técnica e em senso estético.

A alfaiataria repleta de exatidão vem equilibrada pela atmosfera cosmopolita das modelagens amplificadas e dos tons profundos, além de intervenções contemporâneas que injetavam uma nuance utilitária à sofisticação inerente a estas criações. Vestidos com decote arredondado, costas recortadas e até fendas aprofundadas traziam a dose exata de sensualidade não óbvia que uma coleção majoritariamente clássica e estruturada pede. Destaque para os ótimos trench coats volumosos e longos e pelas peças com ombros proeminentes que criaram uma narrativa imagética de poder instantâneo.

As ótimas peças criadas pela estilista transitam livremente pelos gêneros e pelos mais distintos armários. A quietude dá o tom da coleção de estreia da Mondepars, que tem tudo para se consolidar como uma referência em qualidade e sofisticação urbana.